Блеск и лёгкость: новая коллекция Armani на Миланской неделе моды

Лёгкость и свет пронизывают новую весенне-летнюю коллекцию Giorgio Armani. Её презентация стала одной из завершающих на..

Лёгкость и свет пронизывают новую весенне-летнюю коллекцию Giorgio Armani. Её презентация стала одной из завершающих на Неделе моды в Милане.

Fil d’Or – «Золотая нить» – так назвал свой показ 88-летний дизайнер. Первая часть начинается с демонстрации нарядов песочного и серого цветов. Удлинённые жакеты, свободные брюки из лёгкой ткани, обувь на плоской подошве и золотистые сумки. Всё это создаёт строгий и в то же время романтичный образ.

Во второй части коллекции дизайнер использовал разные оттенки своего любимого синего цвета. Модели представили топы с бахромой, длинные платья поверх брюк, укороченные жакеты и жилеты в сочетании с воздушными юбками.

Завершают показ наряды, которые подойдут для светских раутов. В них также сохраняется лёгкость, но ещё больше изящества и блеска.

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В коллекции минимум принтов и вышивки, зато много сверкающих пайеток. Говоря о них, маэстро моды пошутил, что, создавая наряды, не может обойтись хотя бы без одной блёстки.

Армани также отметил, что раньше пайетки были неуместны днём. Теперь же вошли в норму. Главное – правильно носить такие наряды.

Неделя моды в Милане известна богатством и роскошью. Большинство её участников – итальянские бренды. Это третий по дате проведения модный показ из «Большой четвёрки». До этого дефиле прошли в Нью-Йорке и Лондоне. Следующий показ будет в Париже.

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