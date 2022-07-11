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Ночной велопарад прошёл в Москве

Ночной велопарад прошёл в Москве

Более 20 тысяч человек съехались на Московский ночной велофестиваль. Маршрут велопробега проходит по центру столицы. Длина..

Дата загрузки: 2022-07-12

Ночной велопарад прошёл в Москве

Более 20 тысяч человек съехались на Московский ночной велофестиваль. Маршрут велопробега проходит по центру столицы. Длина дистанции – 20 километров.

[жительница Москвы]:
«Это такая тусовка людей, которые любят спорт. Это такая потрясающая энергетика, когда одновременно на старте (например) больше 42 тысяч человек. Так было на прошлом весеннем параде. И ты чувствуешь себя частицей всего этого движения».

В рамках мероприятия также прошли конкурсы и розыгрыши подарков.

Первый московский велофестиваль состоялся в 2011 году. Цель праздника – поддержать развитие велокультуры в столице. Людей призывают чаще ездить на велосипедах, чтобы воздух в городе становился чище.

Ночное время для мероприятия выбрали не случайно. На дорогах меньше транспорта, и их проще перекрыть. Это позволяет организовать интересный маршрут.

По данным статистики, в Москве насчитывается более трёх миллионов велосипедов.
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