Ночной велопарад прошёл в Москве

Более 20 тысяч человек съехались на Московский ночной велофестиваль. Маршрут велопробега проходит по центру столицы. Длина..
Дата загрузки: 2022-07-12
Более 20 тысяч человек съехались на Московский ночной велофестиваль. Маршрут велопробега проходит по центру столицы. Длина дистанции – 20 километров.
[жительница Москвы]:
«Это такая тусовка людей, которые любят спорт. Это такая потрясающая энергетика, когда одновременно на старте (например) больше 42 тысяч человек. Так было на прошлом весеннем параде. И ты чувствуешь себя частицей всего этого движения».
В рамках мероприятия также прошли конкурсы и розыгрыши подарков.
Первый московский велофестиваль состоялся в 2011 году. Цель праздника – поддержать развитие велокультуры в столице. Людей призывают чаще ездить на велосипедах, чтобы воздух в городе становился чище.
Ночное время для мероприятия выбрали не случайно. На дорогах меньше транспорта, и их проще перекрыть. Это позволяет организовать интересный маршрут.
По данным статистики, в Москве насчитывается более трёх миллионов велосипедов.
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