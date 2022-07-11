Ночной велопарад прошёл в Москве

Более 20 тысяч человек съехались на Московский ночной велофестиваль. Маршрут велопробега проходит по центру столицы. Длина..

Более 20 тысяч человек съехались на Московский ночной велофестиваль. Маршрут велопробега проходит по центру столицы. Длина дистанции – 20 километров.

[жительница Москвы]:

«Это такая тусовка людей, которые любят спорт. Это такая потрясающая энергетика, когда одновременно на старте (например) больше 42 тысяч человек. Так было на прошлом весеннем параде. И ты чувствуешь себя частицей всего этого движения».

В рамках мероприятия также прошли конкурсы и розыгрыши подарков.

Первый московский велофестиваль состоялся в 2011 году. Цель праздника – поддержать развитие велокультуры в столице. Людей призывают чаще ездить на велосипедах, чтобы воздух в городе становился чище.

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Ночное время для мероприятия выбрали не случайно. На дорогах меньше транспорта, и их проще перекрыть. Это позволяет организовать интересный маршрут.

По данным статистики, в Москве насчитывается более трёх миллионов велосипедов.

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