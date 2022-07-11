Забеги от быков в Испании: каждый день есть пострадавшие

Выстрел сигнальной ракеты, и 12 быков устремляются по узкой улице за толпой людей. Так в испанской..
Дата загрузки: 2022-07-12
Выстрел сигнальной ракеты, и 12 быков устремляются по узкой улице за толпой людей. Так в испанской Памплоне начинается каждое утро фиесты Сан-Фермин, которая длится чуть больше недели.
Забава называется энсьерро. Дистанция забега – 849 метров. Обычно всё заканчивается за две-три минуты. Но и этого времени достаточно, чтобы кому-то упасть в толпе или получить удар рогом. В этом году каждый день в больницу попадают по шесть-семь человек. Жертв, к счастью, не было.
[турист из Ирландии]:
«Это захватывающе. Нет ничего подобного этому и ничто не может подготовить к такому. Бежишь по улице, а рядом толпа людей, и вдруг слышишь цок-цок, и сзади появляется огромный бык. Это очень страшно, но захватывающе».
Для энсьерро используют специально выведенных быков. Вес каждого – 600 килограммов. В Памплоне устраивают такие забеги уже восемь столетий. Их проводят и в других городах Испании. Но фиеста Сан-Фермин известна больше. Огромной популярностью она обязана роману Хемингуэя «И восходит солнце».
В Памплоне живёт 200 тысяч человек, но во время праздника население увеличивается до нескольких миллионов.
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