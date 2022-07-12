Новое фото скопления галактик представили НАСА и Джо Байден

Президент США Джо Байден и глава НАСА Билл Нельсон представили первую фотографию, сделанную космическим телескопом НАСА имени Джеймса Уэбба.

Аппарат запечатлел скопление галактик. Это самый подробный снимок ранней Вселенной из когда-либо полученных человеком.

[Билл Нельсон, глава НАСА]:

«Вы видите галактики, которые сияют возле других галактик. И вы видите лишь маленькую часть Вселенной».

Возраст скопления галактик – 4,6 миллиарда лет. Его совокупная масса действует как «гравитационная линза», искажающая пространство. Она значительно увеличивает свет, исходящий от более далёких галактик позади.

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Как говорит Нельсон, одно из световых пятен на фоне ещё более древнее.

[Билл Нельсон, глава НАСА]:

«И тот свет, который вы видите на одном из этих маленьких пятнышек, путешествовал более 13 миллиардов лет. И, кстати, мы возвращаемся ещё дальше, потому что это только первое изображение».

В целом участок неба, который снял телескоп, можно сравнить с песчинкой, которую держит человек на Земле на вытянутой руке. И в него попали тысячи галактик.

[Джо Байден, президент США]:

«Эти изображения напомнят миру, что Америка способна на большее, и напомнят американскому народу, особенно нашим детям, что всё в наших руках».

Телескоп Джеймса Уэбба стоимостью девять миллиардов долларов – крупнейший и самый мощных из когда-либо запущенных. Его отправили в космос НАСА и европейские и канадские коллеги в конце 2021 года. Старт произвели с космодрома во Французской Гвиане.

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