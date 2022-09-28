Вино из угольной шахты: Франция осваивает новые сорта

Эти холмы – живописные остатки многовековой истории добычи угля на севере Франции. На месте бывших шахт..

Эти холмы – живописные остатки многовековой истории добычи угля на севере Франции. На месте бывших шахт местные жители открывают новые возможности. Здесь появляются виноградники, а рядом с ними – винодельни.

Вообще, этот регион считается одним из самых холодных в стране. Но в этот раз помогло аномально жаркое лето.

[Оливье Пучек, винодел]:

«Урожай 2022 года, наш 10-й урожай, прекрасен. У нас был отличный сезон. В какой-то момент мы были напуганы из-за засухи и жары, но, честно говоря, наш департамент Па-де-Кале от этого не пострадал. Мы очень довольны своим урожаем. Виноград очень хороший».

Местный сорт вина называют Шарбонне. Это игра слов. Легендарное «шардоне» соединили со словом «шарбон», что с французского переводится как «уголь».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Анри Жамме, винодел]:

«Почва на этом отвале не очень богата глиной, поэтому вода и удобрения не задерживаются. Я обычно говорю, что это дренирующая почва. Но, учитывая благоприятный климат для виноградников в Па-де-Кале, урожай получается высокого качества».

Первые виноградники появились здесь десять лет назад. А первые бутылки вина вышли в продажу в 2018-м. В основном их покупают местные жители и небольшие магазины.

[Анри Жамме, винодел]:

«У вина яркий концентрированный аромат. Что касается вкуса… Могу сказать, что букет насыщенный. Сначала лёгкий, затем вкус ярко раскрывается, не будучи агрессивным».

На юге Франции из-за аномально жаркого лета горели леса. Однако на севере погода была идеальной для сельского хозяйства. В этом году ожидают, что объём производства увеличится в три раза.

[Анри Жамме, винодел]:

«Я уверен, что люди, которые работали на рудниках, гордятся тем, что мы можем производить вино. И при этом хорошее вино. Эти насыпи – часть истории района. Отцы и деды многих людей работали в этих шахтах».

На севере Франции более 340 таких отвалов. Из них полсотни входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Короткая ссылка на эту страницу: