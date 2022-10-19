Сильнейшая засуха: врачи Сомали опасаются полномасштабного голода

Сотни матерей и их детей спят на земле и надеются на помощь неравнодушных. Это Сомали. Из-за..
Дата загрузки: 2022-10-19
Сотни матерей и их детей спят на земле и надеются на помощь неравнодушных. Это Сомали. Из-за многолетней засухи эти люди бежали из своих деревень в столицу.
А это детская больница в Могадишо. Врачи еле справляются с наплывом пациентов. В основном это дети, страдающие от недоедания.
[Авейс Олад Хассан, директор детской больницы]:
«Ситуация напоминает голод 2011 года. Хуже, чем было во время засухи в 2017. Я работал в 2011, и сейчас ситуация очень похожая».
Между тем, сотни внутренних переселенцев остаются в стихийных лагерях на окраине Могадишо.
[Амина Абди Аден, переселенка]:
«У меня шестеро детей. Я бежала от засухи, потому что не было воды и еды. Сюда нас привело бедствие. Пришли пешком, машины нет. Мы шли семь дней, оставили наших мужей».
Таких историй здесь тысячи. Большинство пришли пешком и по дороге потеряли кого-то из родственников.
[Нурто Мохамед, переселенка]:
«Это уже четвёртый год засухи. Все наши коровы и козы умерли. Я оставила мужа. Пока мы шли, из-за голода и жажды умерли трое моих сыновей. Я и четверо моих детей смогли добраться сюда. У нас нет ничего».
[Фалхад Хуссейн, переселенка]:
«У меня пятеро детей. Было семь, но двое умерли ещё маленькими из-за жажды и голода, вызванных засухой. Также были нашествия саранчи и войны. Теперь мы в этих лагерях, но помощь всё равно нужна».
Некоторым людям не хватило даже палаток. Они спят просто под деревьями.
[Фадума Абдул Кадир Варсаме, директор лагерей IDP]:
«Это истощенные люди, у которых нет ни крова, ни посуды, ни еды. Они просто сидят и спят под деревьями, даже когда начинается дождь. Хорошо, когда им помогают».
Ещё в начале сентября ООН предупреждала, что в двух районах Сомали с октября по декабрь может начаться полномасштабный голод. Сегодня перед угрозой голодной смерти оказалось более полумиллиона сомалийских детей.
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