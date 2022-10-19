Сильнейшая засуха: врачи Сомали опасаются полномасштабного голода

Сотни матерей и их детей спят на земле и надеются на помощь неравнодушных. Это Сомали. Из-за..

Сотни матерей и их детей спят на земле и надеются на помощь неравнодушных. Это Сомали. Из-за многолетней засухи эти люди бежали из своих деревень в столицу.

А это детская больница в Могадишо. Врачи еле справляются с наплывом пациентов. В основном это дети, страдающие от недоедания.

[Авейс Олад Хассан, директор детской больницы]:

«Ситуация напоминает голод 2011 года. Хуже, чем было во время засухи в 2017. Я работал в 2011, и сейчас ситуация очень похожая».

Между тем, сотни внутренних переселенцев остаются в стихийных лагерях на окраине Могадишо.

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[Амина Абди Аден, переселенка]:

«У меня шестеро детей. Я бежала от засухи, потому что не было воды и еды. Сюда нас привело бедствие. Пришли пешком, машины нет. Мы шли семь дней, оставили наших мужей».

Таких историй здесь тысячи. Большинство пришли пешком и по дороге потеряли кого-то из родственников.

[Нурто Мохамед, переселенка]:

«Это уже четвёртый год засухи. Все наши коровы и козы умерли. Я оставила мужа. Пока мы шли, из-за голода и жажды умерли трое моих сыновей. Я и четверо моих детей смогли добраться сюда. У нас нет ничего». [Фалхад Хуссейн, переселенка]:

«У меня пятеро детей. Было семь, но двое умерли ещё маленькими из-за жажды и голода, вызванных засухой. Также были нашествия саранчи и войны. Теперь мы в этих лагерях, но помощь всё равно нужна».

Некоторым людям не хватило даже палаток. Они спят просто под деревьями.

[Фадума Абдул Кадир Варсаме, директор лагерей IDP]:

«Это истощенные люди, у которых нет ни крова, ни посуды, ни еды. Они просто сидят и спят под деревьями, даже когда начинается дождь. Хорошо, когда им помогают».

Ещё в начале сентября ООН предупреждала, что в двух районах Сомали с октября по декабрь может начаться полномасштабный голод. Сегодня перед угрозой голодной смерти оказалось более полумиллиона сомалийских детей.

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