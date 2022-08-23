Новое наводнение мешает спасти десятерых горняков в мексиканской шахте

Очередную неудачу потерпели мексиканские спасатели, пытаясь вызволить из затопленной шахты десятерых горняков. Уровень воды снова резко..
Дата загрузки: 2022-08-23
Люди оказались в ловушке после обрушения на одном из стволов шахты «Пинабете» 3 августа. Их отрезало от выхода, а подземные коридоры затопило водами, пришедшими из соседней шахты «Кончас-Норте». Её закрыли ещё 25 лет назад из-за наводнения. Родственники горняков надеются, что шахтёры смогли найти карман с воздухом и выжили.
Между тем инженеры продолжают откачивать воду из «Пинабете». Одновременно стараются перекрыть ей доступ из «Кончас-Норте».
[Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики]:
«К сожалению, мы пока не смогли спасти шахтёров в Сабинасе в штате Коауила. Операция продвигалась, но образовалась ещё одна дыра».
Родственники горняков попросили власти проконсультироваться со специалистами из Германии и США. Те подтвердили, что мексиканские спасатели действуют грамотно, но сама операция слишком сложная.
[Лаура Веласкес, координатор отдела гражданской обороны]:
«Мы находимся на шахте Пинабете в Сабинасе уже 19 дней. Это 447 часов непрерывной работы».
Угольная шахта в Сабинасе работала с января. По данным местных властей, нарушений правил безопасности на ней не было.
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