Охота на карпа: в США объявили войну рыбе-вредителю

Каждый год сотни людей со всех концов света собираются в американском штате Иллинойс на грандиозную рыбалку...

Каждый год сотни людей со всех концов света собираются в американском штате Иллинойс на грандиозную рыбалку. В деревне Бат в трёх часах езды от Чикаго 17 лет подряд проходит международный турнир. Участники приезжают со всего мира: от Новой Зеландии до Великобритании и Канады.

Это не просто развлечение. Цель благая – помочь очистить реку Иллинойс от азиатского карпа, который угрожает разрушить экосистему Великих озёр.

[Джим Ворасс, участник]:

«Рыба выпрыгивает как попкорн. Невероятное зрелище. Ощущение будто ты впервые на американских горках».

Азиатский карп – собирательное название для белого толстолобика, чёрного, травяного и серебристого карпа. Пугаясь шума моторных лодок, рыба косяками выпрыгивает из воды на несколько метров. Не зря на участниках шлемы. Удар рыбы может привести даже к сотрясению мозга, ведь её вес доходит до 20 килограммов.

[Джо Тукер, участник]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Первым в Америку попал белый толстолобик, его завезли из Азии в 70-х годах для очистки городских прудов. Благодаря большому аппетиту он эффективно очищает водоёмы от водорослей и паразитов. Однако из-за наводнения в 93-м рыба попала в бассейн реки Миссисипи. Там она быстро освоилась, лишая пищи местные виды рыбы – судака и окуня, и даже водоплавающих птиц.

Учёные-ихтиологи бьют тревогу: азиатский карп продвигается в сторону Великих озёр.

Пойманную рыбу пускают на удобрения и корм для животных. А доходы от мероприятия идут на помощь бездомным ветеранам в Иллинойсе.

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