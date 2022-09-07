Землетрясение в Китае: почти 80 погибших

Число погибших в результате мощного землетрясения в провинции Сычуань в Китае приближается к 80 и продолжает..

Число погибших в результате мощного землетрясения в провинции Сычуань в Китае приближается к 80 и продолжает расти. По данным государственных СМИ, обрушилось более 240 домов, более 13 тысяч повреждены. Реальное число может быть больше.

Это землетрясение стало самым мощным для Сычуани с 2017 года. Оно было силой 6,8 балла. Эпицентр толчков находился в гористой местности уезда Лудин на западе провинции.

Многие районы отрезаны от электричества, водоснабжения и связи. Обрушились автомагистрали, пострадали семь малых и средних гидроэлектростанций.

Сычуань находится в тектонически активной области вдоль восточной границы Цинхай-Тибетского нагорья. Землетрясения здесь нередки.

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Примерно в 230 километрах от эпицентра находится столица провинции –город Чэнду с населением более 20 миллионов человек. Там был введён режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Когда начались толчки, многие люди попытались выбежать на улицы, однако входы в здания были закрыты.

В 2017 году в Сычуани произошло землетрясение силой 7 баллов. А в 2008 году здесь случилось землетрясение магнитудой 7,9, которое стало самым смертоносным в истории Китая. Погибло почти 90 тысяч жителей.

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