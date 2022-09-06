Костюмы, керамика и ковры: в Армении проходит фестиваль ремёсел

Эти танцы исполняют здесь веками. В городе Дилижан проходит фестиваль культуры и искусства армян. А эти..

Эти танцы исполняют здесь веками. В городе Дилижан проходит фестиваль культуры и искусства армян.

А эти мастерицы показывают посетителям процесс ткачества.

[Аруш Каракешичян, участница фестиваля]:

«Одна работа – это карпет. Это ручная работа, которая ткётся из овечьей шерсти. Каждая работа имеет свой узор. И каждая местность имеет свою специфику узоров».

По армянской традиции новый ковер отрезают от рамы над головой незамужней девушки. Считается, что после этого она быстро выйдет замуж.

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Раньше красители для ковров получали в основном из растений, семян и шелухи, например, из грецкого ореха. Технологию не забыли и сегодня.

[Марьям Налбадзян, участница фестиваля]:

«Мы делаем ковры, сохраняя натурально окрашенные нитки, технологию натурально окрашенных нитей. Используем армянский древний «вортан кармир». Это червячки, из которых появляется красный яркий цвет. Используем индийский индиго, из которого получаются синий и зелёные цвета. Бессмертник, из которого жёлтые цвета получаются».

В городском парке свои работы представляют около 200 мастеров со всех регионов Армении. Это национальные костюмы и украшения, вышивка, игрушки, изделия из металла и камня.

[Арман Казанян, участник фестиваля]:

«Это из камня, натурального камня. Изображён там храм, армянский храм. Это символ арцаха. Сделали наши дети».

Фестиваль посетило около 2000 человек.

[Сьюзан, посетительница]:

«Это событие очень важно, потому что здесь много совместных мастерских. Например, некоторые из вещей, которые мы купили здесь, сделаны из армянской шерсти, созданной на юге Армении. Это ручная работа, окрашено вручную». [Фран, посетительница]:

«Замечательно, что здесь есть фестиваль культуры, искусства и ремёсел. Красивое и потрясающее шоу еды, музыки и танцев. Восхитительно».

Ещё одно древнее армянское ремесло – гончарное дело. Первые глиняные изделия, найденные в Армении, относятся к VI веку до нашей эры. Со временем керамика усложнялась, украшалась замысловатыми узорами и орнаментами из натуральных цветов.

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