Инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума

Инфляция в Великобритании в сентябре достигла двузначного показателя. Это самый большой скачок цен на продукты питания..

Инфляция в Великобритании в сентябре достигла двузначного показателя. Это самый большой скачок цен на продукты питания с 1980 года. В условиях энергетического кризиса и повышения стоимости жизни это стало ещё одним ударом по благосостоянию семей.

Как сообщает Управление национальной статистики, индекс потребительских цен в сентябре вырос на 10,1%. В августе рост составил 9,9%. Аналитики ожидали ускорения инфляции лишь до 10%.

Самым главным фактором называют подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Цены на них выросли на 14,5%. Кроме того, в сентябре также сильно подорожало проживание в отелях.

Нарастающий кризис усложняет и планирование свадеб. Некоторые невесты и женихи, посещающие Национальное свадебное шоу, всерьёз задумываются о том, на что потратить деньги.

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Дженнифер – основательница программы, которая учит планировать бюджет свадеб с умом. Говорит, что её советы очень востребованы.

[Дженнифер Фахи, основательница Efficient Bride Guide]:

«Все переживают. Женихи и невесты не уверены, хотят ли делать заказы поставщикам, если те планируют повысить цены. Все очень беспокоятся, что это на них повлияет. Возможно, они не смогут спланировать свои свадьбы, возможно, у них не хватит денег. Или вообще свадьбу придётся отменить. Это худший сценарий».

Один из самых дорогих пунктов свадьбы – платье невесты. Теперь на выставке представлено много нарядов дешевле 200 фунтов стерлингов.

Великобритания сильно пострадала от резкого роста цен на природный газ в Европе. Это ударило по цепочкам поставок, которые после COVID и так были нарушены, а также привело к нехватке рабочей силы и снижению уровня жизни.

Новый глава казначейства Великобритании Джереми Хант недавно отменил большую часть экономического пакета реформ, подготовленного всего несколько недель назад. В него входило снижение подоходного налога. Он также намекнул на то, что государственные расходы будут сокращать.

Экономисты предупреждают, что экономика Великобритании до середины следующего года может войти в рецессию.

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