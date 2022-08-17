Турок выращивает скорпионов, чтобы получать дорогой яд

20 тысяч скорпионов живут на этой ферме в Турции. Здесь уже два года разводят этих паукообразных,..

20 тысяч скорпионов живут на этой ферме в Турции. Здесь уже два года разводят этих паукообразных, чтобы получать ценный яд. Один литр стоит десять миллионов долларов.

На ферме получают примерно два грамма яда в день.

[Метин Оренлер, владелец фермы]:

«Один скорпион может выделить 2 миллиграмма яда. Нам нужно 300-400 скорпионов, чтобы получить 1 грамм».

Яд замораживают. Потом делают из него порошок. Затем экспортируют в Германию, Швейцарию, Великобританию и Францию.

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Используют для производства антибиотиков и обезболивающих лекарств. Также в нём содержится вещество, на основе которого учёные разрабатывают лекарство от рака.

Скорпионы водятся в жарких странах. Всего насчитывается 2400 видов. 25 из них смертельно опасны для человека.

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