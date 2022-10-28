Израиль и Ливан подписали долгожданное соглашение о морской границе

Лидеры Израиля и Ливана подписали знаковое соглашение о морской границе, которое ранее согласовали. Так завершились десятилетия напряжённости на юго-востоке Средиземноморья и открылся путь для шельфовой добычи.

Поскольку страны не поддерживают дипломатические отношения, сделку заключили при посредничестве США. А сам документ президент Ливана и премьер-министр Израиля подписывали отдельно. Церемония обмена пройдёт на миротворческой базе ООН в ливанском пограничном городе Эн-Накура.

Израильский премьер Яир Лапид назвал договор «огромным достижением», а ливанский переговорщик Элиас Бу Сааб сказал, что соглашение ознаменовало начало «новой эры» между двумя сторонами, которые, тем не менее, технически остаются в состоянии войны.

Посол США, который выступил посредником в переговорах, говорит, что договор будет действовать и в случае смены руководства в обеих странах. Ожидается, что 1 ноября в Израиле пройдут очередные выборы, а 31 октября заканчивается срок полномочий ливанского президента.

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[житель Израиля]:

«Любое мирное соглашение должно быть для нас благом, но я бы не стал его подписывать до выборов. Нужно подождать, особенно когда отдают государственную территорию без референдума и большинства в Кнессете. Но в целом, если это принесёт спокойствие и мир, то может быть и положительным».

Соглашение положит конец постоянным отключениям света в Ливане, а также поможет смягчить экономический кризис благодаря открытию оффшорной энергетики. Впрочем, как считают эксперты, этого недостаточно для решения глубоких экономических проблем страны.

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