Фотограф делает причудливые снимки с белками

Шведско-голландский фотограф Гирт Вегген уже восемь лет фотографирует белок с балкона своего дома. Доверие пушистых соседей завоёвывал орехами и ягодами.



Зверьки привыкли к угощениям, и разрешают к себе приблизиться.



Сначала фотограф просто снимал белок из окна.



Потом стал использовать мини-реквизит и декорации для фотосессий.



«Я создаю сцены с крошечным реквизитом и игрушками, в которые прячу орехи. Белки их ищут. Затем порой часами жду, пока белки найдут еду. Ловлю подходящие моменты», – рассказал фотограф.





Гирт вспоминает, как родилась идея снимать сценки с животными. Десять лет назад на пороге дома появилась лиса. Он стал её фотографировать. После двух недель ежедневных визитов лиса осмелела и стала залезать в коробки на балконе. Это натолкнуло его на мысль раскладывать еду для животных и снимать их на камеру. В конце концов, он решил снимать только рыжих белок.





Работы опубликованы в журналах более чем 30 стран. Мужчина – автор восьми фотокниг о белках. Он надеется, что его фотографии принесут счастье всем, кто их увидит, и перенесут в атмосферу волшебства.

