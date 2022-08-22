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Фотограф делает причудливые снимки с белками

Фотограф делает причудливые снимки с белками
Фотограф делает причудливые снимки с белками

Шведско-голландский фотограф Гирт Вегген уже восемь лет фотографирует белок с балкона своего дома. Доверие пушистых соседей завоёвывал орехами и ягодами.

Зверьки привыкли к угощениям, и разрешают к себе приблизиться.

Сначала фотограф просто снимал белок из окна.

Потом стал использовать мини-реквизит и декорации для фотосессий.

«Я создаю сцены с крошечным реквизитом и игрушками, в которые прячу орехи. Белки их ищут. Затем порой часами жду, пока белки найдут еду. Ловлю подходящие моменты», – рассказал фотограф.


Гирт вспоминает, как родилась идея снимать сценки с животными. Десять лет назад на пороге дома появилась лиса. Он стал её фотографировать. После двух недель ежедневных визитов лиса осмелела и стала залезать в коробки на балконе. Это натолкнуло его на мысль раскладывать еду для животных и снимать их на камеру. В конце концов, он решил снимать только рыжих белок.


Работы опубликованы в журналах более чем 30 стран. Мужчина – автор восьми фотокниг о белках. Он надеется, что его фотографии принесут счастье всем, кто их увидит, и перенесут в атмосферу волшебства.

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