Когда у берегов реки Одры в районе польской деревни Видухова 11 августа начала появляться мёртвая рыба,..

«Видишь это в фильмах-катастрофах»: жители польской деревни – о гибели рыбы в Одре

Когда у берегов реки Одры в районе польской деревни Видухова 11 августа начала появляться мёртвая рыба, местные жители поняли, что это экологическая катастрофа.

Пока люди искали орудия, которыми можно было бы убрать разлагающуюся рыбу из воды, власти стали разрабатывать план реагирования. Однако многие учёные говорят, что меры приняли слишком поздно.

Деревня Видухова находится в 400 километрах от места, где впервые стала появляться мёртвая рыба.

[Павел Вробель, мэр Видуховы]:

«Никогда не думал, что придёт такое бедствие. Обычно такое видишь в фильмах-катастрофах».

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С помощью местных жителей нашли десятки специальных лопат, которыми обычно собирают картошку. С их помощью и стали очищать воду.

Одра – вторая по длине река Польши, которая также частично образует границу с Германией. В районе Видуховы популярна рыбалка. Ради неё приезжали даже из других стран. Однако теперь бронирования прекратились.

[Пётр Бугай, владелец компании по прокату лодок]:

«Я родился на Одре, 30 лет занимаюсь рыболовством. Сейчас не могу смириться с этим, мне тяжело подходить к реке, видеть воду, но не видеть в ней рыбу, хищников, которые раньше гонялись друг за другом».

Пётр – местный активист. Он посвятил свою жизнь фотографированию природы на Одре. Говорит, что в последние недели документировал экологическую катастрофу.

[Пётр Пизнал, фотограф]:

«Сложно, поскольку тот мир, который я и мой друг последние годы видели и фотографировали, исчезает».

Польские и зарубежные лаборатории уже провели многочисленные анализы проб рыбы и воды. Также правительство назначило вознаграждение в миллион злотых за информацию об источнике загрязнения. Это более 200 тысяч долларов США. Однако пока точно не ясно, что отравило Одру.

По данным немецких экспертов, наиболее вероятным виновником массовой гибели рыбы стало чрезмерное разрастание токсичных водорослей. Как предполагается, его вызвало промышленное загрязнение.

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