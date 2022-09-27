Каскадёрский Aston Martin и костюмы Бонда выставили на аукцион в Лондоне

От каскадёрского автомобиля Aston Martin до костюмов Дэниела Крейга. На торги в Лондоне выставили памятные вещи..
Дата загрузки: 2022-09-27
Жемчужной торгов, безусловно, станет винтажный спорткар Aston Martin. Это один из восьми экземпляров, созданных для фильма «Не время умирать». За него рассчитывают выручить более двух миллионов долларов.
[Адриан Хьюм-Сейер, сотрудник аукционного дома Christie’s]:
«Снаружи это обычная модель DB5, которая у всех ассоциируется с Джеймсом Бондом. Но внутри – это зверь, способный на невероятные трюки и агрессивное вождение».
Мотоцикл Triumph Scrambler из того же фильма, как ожидается, принесёт более 30 тысяч долларов. Костюм Дэниела Крейга из финальных сцен серии оценивается в 20 тысяч. Одежда Рами Малека, сыгравшего лидера террористов, должна принести более десяти тысяч.
Всего на торги попали 60 памятных предметов из «бондианы». В их числе – бионический глаз, набор из наручных часов, позолоченное пасхальное яйцо в стиле Фаберже и многое другое. Все лоты предоставила британская кинокомпания, которая занимается производством фильмов об агенте 007.
[Адриан Хьюм-Сейер, сотрудник аукционного дома Christie’s]:
«Это равносильно тому, что их принесли прямо со съёмочной площадки. Здесь нет сомнений в их происхождении. Оно просто не может быть ещё чище. Так что это настоящее волшебство».
Аукцион будет проходить вживую, а также в Интернете. Онлайн-торги продлятся до 5 октября. Это дата мировой премьеры фильма «Доктор Ноу» – первой серии франшизы. Все вырученные средства пойдут на благотворительность.
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