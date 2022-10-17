Как новые технологии изменили вид Праги

В то время как во многих городах экономят на освещении улиц из-за энергетического кризиса, в Праге..
Дата загрузки: 2022-10-18
В столице Чехии в десятый раз проводят фестиваль «Сигнал».
По словам организаторов, цель – показать современное искусство и новые технологии. Город служит холстом для художников светового дизайна.
Оригинальные инсталляции под открытым небом в исторической части города привлекают тысячи зрителей.
[зритель]:
«Я снова здесь, на этом фестивале в его десятую годовщину. Это потрясающе! Надеюсь, нашим детям тоже понравилось».
3D-эффекты придали новый вид улицам и зданиям. С наступление сумерек улицы заполняются зрителями.
[зритель]:
«Я из Хорватии. Здесь в первый раз. Нам очень понравилось. Хотим увидеть как можно больше».
Пражский фестиваль «Сигнал» – это творчество чешских и зарубежных художников в области светового искусства. Его проводят ежегодно, но из-за карантина был двухлетний перерыв.
В этом году фестиваль длится четыре дня.
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