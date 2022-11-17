100-метровая «Артемида» открыла новую эру исследования Луны

Новая гигантская 100-метровая ракета НАСА под названием «Артемида» успешно стартовала с мыса Канаверал во Флориде. Это..

Новая гигантская 100-метровая ракета НАСА под названием «Артемида» успешно стартовала с мыса Канаверал во Флориде. Это самая мощная в истории ракета американского космического агентства, а также первая за 50 лет миссия по возвращению человека на Луну.

Пуск пока беспилотный. Ракета должна облететь вокруг Земли, а затем запустить в направлении спутника капсулу «Орион». А главная цель – в 2024 году запустить ракету к Луне уже с экипажем на борту.

В прошлый раз человек высаживался на спутник Земли в 1972 году. Тогда миссию назвали «Аполлон-1». В декабре этому событию исполнится 50 лет. Именно поэтому нынешнюю миссию назвали «Артемида». В греческой мифологии так звали сестру Аполлона.

[Боб Кабана, сотрудник НАСА]:

«Пока всё хорошо, никаких серьёзных проблем, мы делаем всё шаг за шагом. За 25 дней мы совершим полный испытательный полёт, преодолеем 40 000 миль, пролетим мимо Луны и попадём в дальний космос, анализируя все данные с датчиков на борту, включая радиационное излучение».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Запуск совершили только с третьей попытки. В сентябре и октябре его дважды откладывали по техническим причинам.

Корабль «Орион» должен выйти на дальнюю орбиту Луны, которая находится в 70 тысячах километров от её поверхности. Ожидается, что это будет самый дальний пилотируемый полёт в истории.

При этом самое ближнее расстояние, на которое люди приблизятся к Луне, составит 100 километров.

В этот раз капсула вернётся на Землю 11 декабря. Главный вопрос учёных – выдержит ли термозащитный экран капсулы экстремальные температуры после входа в атмосферу.

Она будет лететь со скоростью 38 тысяч километров в час. Это в 32 раза быстрее скорости звука. Её нижняя часть прогреется почти до 3000 градусов по Цельсию.

В ближайшее десятилетие НАСА также планирует совершить высадки на Луне. Там хотят создать базы для постоянного присутствия людей.

Короткая ссылка на эту страницу: