Козы помогут увеличить численность ящериц в парке Мельбурна

Стадо коз пришло на выручку дикой природе Австралии. Задача «рогатого спецназа» – создать лучшие условия жизни для мелких животных в Королевском парке Мельбурна. Он самый большой в городе.

[Николас Рис, и. о. мэра Мельбурна]:

«Вы можете назвать их газонокосилками, а мы называем это выпасом скота».

Козы пасутся на огороженной территории, где полно камней. На них любят греться маленькие ящерицы вида скальный сцинк Уайта. Это эндемики Австралии. В Королевском парке они живут два десятка лет.

[Николас Рис, и. о. мэра Мельбурна]:

«Мы не шутим, когда говорим о спасении среды обитания наших ящериц».

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Буйно разросшиеся сорняки закрывают собой камни, и ящерицам не погреться на солнце. Козы должны это исправить.

[Джулиан Браун, эколог]:

«Они уже выполняют свою работу – поедают сорняки. Кроме того, они очень забавные, а это ещё один бонус».

Всего в парке создадут семь огороженных территорий для коз.

[Николас Рис, и. о. мэра Мельбурна]:

«Надеюсь, весной здесь появится больше ящериц, чем когда-либо».

Между тем гостей парка просят не кормить и не гладить коз. На работе отвлекаться нельзя.

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