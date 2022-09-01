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Козы помогут увеличить численность ящериц в парке Мельбурна

Козы помогут увеличить численность ящериц в парке Мельбурна

Стадо коз пришло на выручку дикой природе Австралии. Задача «рогатого спецназа» – создать лучшие условия жизни..

Дата загрузки: 2022-09-01

Козы помогут увеличить численность ящериц в парке Мельбурна

Стадо коз пришло на выручку дикой природе Австралии. Задача «рогатого спецназа» – создать лучшие условия жизни для мелких животных в Королевском парке Мельбурна. Он самый большой в городе.

[Николас Рис, и. о. мэра Мельбурна]:
«Вы можете назвать их газонокосилками, а мы называем это выпасом скота».

Козы пасутся на огороженной территории, где полно камней. На них любят греться маленькие ящерицы вида скальный сцинк Уайта. Это эндемики Австралии. В Королевском парке они живут два десятка лет.

[Николас Рис, и. о. мэра Мельбурна]:
«Мы не шутим, когда говорим о спасении среды обитания наших ящериц».

Буйно разросшиеся сорняки закрывают собой камни, и ящерицам не погреться на солнце. Козы должны это исправить.

[Джулиан Браун, эколог]:
«Они уже выполняют свою работу – поедают сорняки. Кроме того, они очень забавные, а это ещё один бонус».

Всего в парке создадут семь огороженных территорий для коз.

[Николас Рис, и. о. мэра Мельбурна]:
«Надеюсь, весной здесь появится больше ящериц, чем когда-либо».

Между тем гостей парка просят не кормить и не гладить коз. На работе отвлекаться нельзя.
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