Этот сотрудник зоопарка в Сан-Франциско постоянно собирает ветки эвкалипта в городских парках или просто на улицах...

Зоопарки в США сами добывают корм для коал и жирафов

Этот сотрудник зоопарка в Сан-Франциско постоянно собирает ветки эвкалипта в городских парках или просто на улицах. Он заготавливает пищу для коал.

В зоопарке их две. Каждая за день съедает до килограмма эвкалиптовых листьев. При этом животные выбирают только самые молодые – в них больше питательных веществ.

[Росс Антольд, сотрудник зоопарка]:

«Коалы едят только эвкалипт. Это единственная строка в их меню. Но многие не знают, откуда они получают воду. Листья эвкалиптов содержат от 40 до 70% воды. Здоровой коале этого достаточно, и можно не пить».

Раньше зоопарк закупал замороженные эвкалиптовые листья. Но доставка стоит дорого. Поэтому решили обеспечивать питомцев собственными силами. На руку сыграло то, что в Сан-Франциско растёт эвкалипт. Это инвазивное растение завезли сюда в XIX веке мигранты-австралийцы.

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Ежегодно сотрудники зоопарка заготавливают 60 тонн эвкалиптовых веток. Скоро здесь появится третья коала, и растительности потребуется больше.

А это калифорнийский город Окленд. Местные рабочие обрезают ветки акации. Это тоже инвазивный вид. Однако и от него есть польза. Ветки идут на корм жирафам.

[Лесли Рао, смотрительница зоопарка]:

«В дикой природе жирафы съедают примерно 35 килограммов пищи в день. Они проходят десятки километров, расходуя много энергии, поэтому им нужно много еды. Мы обращаемся за помощью к людям».

В зоопарке в Окленде пять жирафов, и у всех отличный аппетит. На корм не хватает денег. Поэтому зоопарк опирается на помощь людей. Она стала особенно важной во время пандемии, когда доходов от посещений не было.

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