Дети погибли на школьной остановке в Индонезии

По меньшей мере, десять человек погибли в Индонезии в результате ДТП с участием грузовика. Инцидент произошёл..

[Латиф Усман, сотрудник ГИБДД]:

«Всего пострадало 30 человек, десять погибли. Это предварительная информация».

По меньшей мере, десять человек погибли в Индонезии в результате ДТП с участием грузовика. Инцидент произошёл в городе Бекаси в Западной Яве. Грузовик снёс телекоммуникационный столб, который находился рядом со школой.

Рядом находилась остановка, где дети ждали транспорт после уроков.

[Латиф Усман, сотрудник ГИБДД]:

«Большинство жертв – школьники, потому что остановка находится рядом со школой. Они ждали здесь автобуса, когда грузовик с прицепом внезапно выехал на обочину и поехал в сторону остановки. Он задел два мотоцикла и телевышку, которая в итоге упала на участников дорожного движения. <…> В целом среди пострадавших было 20 школьников. Как сообщили, семеро из них скончались».

Полиция расследует, что случилось. Возможно, у грузовика отказали тормоза. Он ехал со скоростью примерно 60 километров в час.

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