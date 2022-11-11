Крыс с рюкзаками учат находить людей в зонах стихийных бедствий

Вот такая крыса с рюкзаком когда-нибудь спасёт не одну жизнь. Этого грызуна и его сородичей обучают..

Вот такая крыса с рюкзаком когда-нибудь спасёт не одну жизнь. Этого грызуна и его сородичей обучают в Танзании искать людей под завалами.

Зверьки относятся к виду гамбийская хомяковая крыса. Это один из крупнейших представителей мышеобразных. Вырастает в длину до 90 сантиметров с учётом хвоста и может весить до полутора килограммов.

У этих животных острый слух и отличное обоняние. Их уже используют для поиска мин и других боеприпасов, а также обучают распознавать больных туберкулёзом.

[Донна Кин, исследователь]:

«Крысы поддаются дрессировке так же, как собаки. У них отличное обоняние, они небольшие и ловкие от природы. Надеюсь, они очень хорошо подойдут для такой работы, когда нужно пролезать в небольшие щели и искать пострадавших».

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Обучение крыс началось в августе прошлого года. Тренировки проходят в условиях, которые имитируют обстановку во время бедствия, например, землетрясения. Животное должно найти пострадавшего, приблизиться к нему и нажать на рычажок, расположенный на шее, чтобы включить радиопередатчик. Так спасатели смогут связаться с человеком под завалами.

Всё техническое оборудование, включая видеокамеру, крыса будет нести на себе в специальном рюкзаке. Его разработкой занимаются нидерландские инженеры.

[Донна Кин, исследователь]:

«Постепенно мы усложняем условия поиска. Сначала мы накидали обычного мусора на испытательной площадке, потом стали увеличивать пространство поиска, затем добавили звуки, которые обычно слышны во время разбора завалов. Оказалось, что крысы на это почти не реагируют».

На обучение одной крысы потребуется от девяти месяцев до года. Срок большой, но и живут гамбийские крысы довольно долго – от восьми до десяти лет. Так что усилия и деньги будут вложены не зря.

Как только крысы обретут достаточно опыта, их отвезут на дополнительные тренировочные испытания в Турцию. Если всё получится, грызунов начнут использовать в зонах бедствий.

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