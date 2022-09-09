Королева умерла, да здравствует Король

Самый долгоправящий монарх Великобритании, сердце нации и выдающаяся фигура, которая присутствовала на мировой арене последние 70 лет, Королева Елизавета II скончалась в своём замке в Шотландии. Это произошло 8 сентября. Королеве было 96 лет.

Сразу после этого её старший сын принц Чарльз автоматически стал британским королём. Он выбрал себе имя Карл III. В своём заявлении он написал: «Смерть моей любимой матери, Её Величества Королевы, – это момент величайшей печали для меня и всех членов моей семьи».

Новости об ухудшении здоровья королевы появились вскоре после полудня в четверг. Врачи сказали, что она находится под медицинским наблюдением, и что семье стоит поспешить в Шотландию, чтобы быть рядом с ней.

В это же время тысячи людей собрались возле Букингемского дворца в центре Лондона. После объявления о смерти монарха флаг на нём был приспущен.

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[турист из Канады]:

«Сегодня я вспоминал, и мне казалось, что она моложе. 96 лет – прекрасный срок. Она была неотъемлемой частью каждого важного момента в современной истории со времён Второй мировой войны. Её будет не хватать». [туристка из Австралии]:

«Очень печальные новости. Я не могу поверить, что она на самом деле ушла. Мы приехали из Австралии, и очень грустно видеть, что, к сожалению, скончался монарх, правивший дольше всех». [турист из Германии]:

«Она всегда была рядом, была стабильной в нашем нестабильном мире, и у нас день рождения в один день – 21 апреля. Так что в следующем году мне придётся праздновать его в одиночестве. Очень грустно». [жительницы Великобритании]:

«Очень печальные новости, просто не могу в это поверить. Сегодня утром мы прилетели из Северной Ирландии, и просто не можем свыкнуться с тем, что её больше нет. Сегодня днём ​​мы были в Букингемском дворце на экскурсии, и за это время она, вероятно, скончалась. Очень грустно».

Королева, чей муж умер в 2021-м, с конца прошлого года страдала от того, что Букингемский дворец назвал «эпизодическими проблемами с подвижностью». Это вынудило её отказаться от участия почти во всех публичных мероприятиях.

6 сентября её последней официальной обязанностью стало назначение премьер-министром Лиз Трасс. Она стала 15-м главой правительства за время правления Елизаветы II.

[Лиз Трасс, премьер-министр Великобритании]:

«Смерть Её Величества Королевы – это огромный шок для нации и мира».

В странах содружества везде приспущены флаги. Политики и люди по всему миру выражают соболезнования в связи со смертью старейшего и самого долгоправящего главы государства в мире. Елизавета II взошла на трон после смерти своего отца короля Георга VI 6 февраля 1952 года. Тогда ей было 25 лет.

Короновали её в июне следующего года. Телетрансляцию церемонии смотрели миллионы людей по всему миру. С тех пор жизнь британской королевской семьи стала широко освещаться в СМИ.

Карл III стал монархом Соединённого Королевства и главой 14 других королевств, включая Австралию, Канаду и Новую Зеландию. Ожидается, что в ближайшие дни он посетит все страны Соединённого Королевства.

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