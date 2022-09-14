Пожар в шоуруме электроскутеров в Индии: 8 погибших

По меньшей мере, восемь человек погибли, одиннадцать пострадали в результате пожара в Индии. Инцидент произошёл в..

По меньшей мере, восемь человек погибли, одиннадцать пострадали в результате пожара в Индии.

Инцидент произошёл в городе Секундерабад на юге страны. Возгорание началось в шоуруме электроскутеров в подвале отеля. Там стояло около двух десятков транспортных средств.

[Чандана Дипти, замначальника полиции]:

«Пожар вспыхнул примерно в девять вечера. Он начался в подвале, где стояло много электроскутеров. Мы не знаем, что его вызвало, но весь транспорт сгорел. Всё здание в копоти. Некоторые люди пытались выпрыгивать из окон, они падали, и с помощью местных жителей и полицейских некоторые спаслись».

Власти Индии продвигают идею пересаживаться на электроскутеры в рамках кампании по борьбе с загрязнением воздуха. Однако в этом году уже было немало инцидентов с их возгоранием, что обеспокоило правительство. По предварительным данным, причинами были неисправные аккумуляторные элементы и модули.

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Что стало причиной пожара здесь, выяснит следствие. Имя дилера и марка сгоревших скутеров пока неизвестны.

Премьер-министр Индии выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал выплатить компенсации.

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