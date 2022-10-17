В Турции похоронили более 40 шахтёров, погибших в результате взрыва

В Турции похоронили шахтёров, погибших в результате взрыва. Это 41 человек. На церемонию прощания приехал президент..

В Турции похоронили шахтёров, погибших в результате взрыва. Это 41 человек. На церемонию прощания приехал президент Тайип Эрдоган. Трагедия случилась в провинции Бартын на черноморском побережье страны в пятницу вечером.

После взрыва на глубине 300 метров начался пожар. В то время под землёй было 110 горняков. 58 человек были вызволены спасателями либо смогли выбраться самостоятельно. 11 из них получили травмы.

[шахтёр]:

«Был такой столб пыли и дыма, которого я в жизни не видел. Он был такой густой, что даже с фонарём ничего не было видно».

Выступая перед собравшимися, президент Эрдоган пообещал государственную помощь семьям. Он также сказал, что приложит все усилия, чтобы положить конец подобным авариям на шахтах.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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По предварительной версии прокуратуры, причиной взрыва могло стать скопление метана.

Отметим, что в 2014 году в Турции случилась крупнейшая в истории страны авария на шахте. Тогда в результате взрыва и пожара на шахте в западном городе Сома погиб 301 человек.

После этого в стране вспыхнули протесты профсоюзов. Они обвинили власти в том, что те уделяют недостаточно внимания безопасности шахтёров. В то время Эрдоган был премьер-министром.

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