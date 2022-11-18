Пожар в жилом доме в Секторе Газа: 21 погибший

«Мы слышали, как люди кричали, но мы ничем не могли им помочь». Так описывают очевидцы смертоносный..

«Мы слышали, как люди кричали, но мы ничем не могли им помочь». Так описывают очевидцы смертоносный пожар в Секторе Газа.

Горел четырёхэтажный жилой дом в лагере для беженцев Джебалия. У жильцов была вечеринка. Возгорание произошло на верхнем этаже.

[Ахмед, очевидец]:

«Мы были в магазине и увидели пламя, вырывающееся из окна здания. Потом люди начали вызывать пожарных. Когда приехали скорые и полиция, пожар уже охватил весь дом».

На то, чтобы обуздать пламя, у пожарных ушло больше часа.

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Погиб 21 человек. Ещё нескольких пострадавших доставили в местные больницы.

[Мохаммед Салах, начальник полиции Газы]:

«Служба гражданской защиты и полиция сейчас расследуют причины пожара. Мы нашли тела 21 человека, это общее число жертв этого пожара».

Израиль, который вместе с Египтом блокирует Сектор Газа, уже сказал, что откроет границу для пострадавших, если их нужно будет везти на лечение куда-то ещё.

Министерство внутренних дел Газы заявило, что согласно первоначальному расследованию, в доме хранилось большое количество бензина, из-за чего пожар быстро охватил здание.

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал пожар национальной трагедией и пообещал объявить день траура.

Джабалия – один из восьми лагерей для беженцев в Газе. Здесь проживает 2,3 миллиона человек, и это одно из самых густонаселённых мест в мире.

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