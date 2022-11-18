Пожар в жилом доме в Секторе Газа: 21 погибший

«Мы слышали, как люди кричали, но мы ничем не могли им помочь». Так описывают очевидцы смертоносный..
Дата загрузки: 2022-11-18
Горел четырёхэтажный жилой дом в лагере для беженцев Джебалия. У жильцов была вечеринка. Возгорание произошло на верхнем этаже.
[Ахмед, очевидец]:
«Мы были в магазине и увидели пламя, вырывающееся из окна здания. Потом люди начали вызывать пожарных. Когда приехали скорые и полиция, пожар уже охватил весь дом».
На то, чтобы обуздать пламя, у пожарных ушло больше часа.
Погиб 21 человек. Ещё нескольких пострадавших доставили в местные больницы.
[Мохаммед Салах, начальник полиции Газы]:
«Служба гражданской защиты и полиция сейчас расследуют причины пожара. Мы нашли тела 21 человека, это общее число жертв этого пожара».
Израиль, который вместе с Египтом блокирует Сектор Газа, уже сказал, что откроет границу для пострадавших, если их нужно будет везти на лечение куда-то ещё.
Министерство внутренних дел Газы заявило, что согласно первоначальному расследованию, в доме хранилось большое количество бензина, из-за чего пожар быстро охватил здание.
Президент Палестины Махмуд Аббас назвал пожар национальной трагедией и пообещал объявить день траура.
Джабалия – один из восьми лагерей для беженцев в Газе. Здесь проживает 2,3 миллиона человек, и это одно из самых густонаселённых мест в мире.
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