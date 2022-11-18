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Пожар в жилом доме в Секторе Газа: 21 погибший

Пожар в жилом доме в Секторе Газа: 21 погибший

«Мы слышали, как люди кричали, но мы ничем не могли им помочь». Так описывают очевидцы смертоносный..

Дата загрузки: 2022-11-18

Пожар в жилом доме в Секторе Газа: 21 погибший
«Мы слышали, как люди кричали, но мы ничем не могли им помочь». Так описывают очевидцы смертоносный пожар в Секторе Газа.

Горел четырёхэтажный жилой дом в лагере для беженцев Джебалия. У жильцов была вечеринка. Возгорание произошло на верхнем этаже.

[Ахмед, очевидец]:
«Мы были в магазине и увидели пламя, вырывающееся из окна здания. Потом люди начали вызывать пожарных. Когда приехали скорые и полиция, пожар уже охватил весь дом».

На то, чтобы обуздать пламя, у пожарных ушло больше часа.

Погиб 21 человек. Ещё нескольких пострадавших доставили в местные больницы.

[Мохаммед Салах, начальник полиции Газы]:
«Служба гражданской защиты и полиция сейчас расследуют причины пожара. Мы нашли тела 21 человека, это общее число жертв этого пожара».

Израиль, который вместе с Египтом блокирует Сектор Газа, уже сказал, что откроет границу для пострадавших, если их нужно будет везти на лечение куда-то ещё.

Министерство внутренних дел Газы заявило, что согласно первоначальному расследованию, в доме хранилось большое количество бензина, из-за чего пожар быстро охватил здание.

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал пожар национальной трагедией и пообещал объявить день траура.

Джабалия – один из восьми лагерей для беженцев в Газе. Здесь проживает 2,3 миллиона человек, и это одно из самых густонаселённых мест в мире.
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