Пожар в ночном клубе в Костроме: 13 погибших и 6 пострадавших

13 человек погибли и ещё шесть пострадали в результате смертоносного пожара в Костроме. Возгорание произошло в..

13 человек погибли и ещё шесть пострадали в результате смертоносного пожара в Костроме. Возгорание произошло в кафе «Полигон» примерно в половину третьего ночи. Пожарные прибыли быстро, но полностью потушить огонь удалось только к 7:30 утра.

Пламя распространилось на 3500 квадратных метров. Кровля одноэтажного здания обрушилась. Спасти удалось 250 человек. Погибли в основном те, кто находился в комнате для курения, подсобном помещении и рядом с туалетами.

[Иван, очевидец]:

«Все уже вот здесь были. Половина на дороге лежала, половина у входа лежала. То есть ужас был».

По предварительной версии Следственного комитета России, причиной пожара мог стать выстрел из ракетницы. Очевидцы рассказывают, что в зале произошла драка, и один мужчина выстрелил в потолок, а потом скрылся. Сначала никто ничего не заметил. Потом вдруг повалил дым и вспыхнул огонь, а половина потолка просто упала на людей. Началась паника.

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[Иван, очевидец]:

«Полыхало сильно. Пламя было – ужас просто. И горело сразу с нескольких сторон причём. То есть и здесь пятёрочка горела, и там горело. Но пожарные молодцы. Оперативно работали». [Анна, очевидец]:

«Муж выглянул в окно и увидел чёрный дым, идущий как раз от этого здания «Полигона». Через какое-то время появилось сильное пламя. Приехало большое количество пожарных машин, и всё закрутилось-завертелось».

Полиция уже задержала подозреваемого. Им оказался 23-летний военный Александр Ионкин. Против него возбудили уголовное дело.

Также под стражу взяли директора общества с ограниченной ответственностью «Империя», которая организовывала работу кафе. По данным СКР, директор не обеспечила соблюдения норм пожарной безопасности. Во время инцидента несколько запасных выходов оказались закрытыми.

Эту трагедию уже сравнивают с пожаром в клубе «Хромая лошадь», который произошёл 5 декабря 2009 года. Тогда погибли 155 человек. Ещё двое серьёзно пострадавших умерли через 11 и 12 лет.

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