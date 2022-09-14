Китайцы массово пересаживаются на велосипеды премиум-класса

Прохладным сентябрьским вечером Ван Ю проезжает на своём белом велосипеде мимо известных достопримечательностей столицы Китая. А вместе с ней её друзья по велоклубу.

Она работает в велосипедной компании и катается по городу в свободное время. Сегодня в Пекине таких, как Ван, всё больше. Это целое движение людей, которые покупают велосипеды премиум-класса.

Ван говорит, что её хобби помогло ей не только найти новых друзей, но и по-новому взглянуть на город.

[Ван Ю, жительница Пекина]:

«Я могу обнаружить много скрытых уголков в городе, места, о которых я раньше не знала. Даже на некоторых маршрутах, по которым я ездила три или четыре раза, я всё ещё каждый раз удивляюсь маленьким открытиям. Вот почему я люблю кататься по городу».

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Чжоу Чанчан из того же клуба говорит, что велосипедные клубы повышают интерес к велоспорту, поскольку здесь появляется чувство единства.

[Чжоу Чанчан, житель Пекина]:

«Это было очень быстро и неожиданно. В этом году я видел, как растёт число людей, катающихся по улицам, и теперь у меня также много друзей. Среди людей, которые ездят на велосипеде, нет противоречий. Все едут в одном направлении, поэтому очень легко подружиться и поболтать».

Велосипеды в Китае популярны давно. Однако в нулевых средний класс начал постепенно пересаживаться на автомобили. Двухколёсный транспорт стал отвоёвывать популярность в 2014, когда в Китае появились компании дешёвого проката.

А ещё больше интереса к велоспорту проснулось в период пандемии и карантинных мер. При этом столичные жители отдают предпочтение дорогим велосипедам стоимостью более 1500 долларов.

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