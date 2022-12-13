Лесные пожары в Чили: сгорели жилые дома

Лишь пепелище осталось от здания школы и нескольких жилых домов в чилийском городе Мелипилья в 60..

Лишь пепелище осталось от здания школы и нескольких жилых домов в чилийском городе Мелипилья в 60 километрах от столицы Сантьяго. Центральный регион охватили лесные пожары.

[житель Мелипильи]:

«Это случилось за 2-3 минуты, не больше. Огонь пришёл с той стороны дороги и вдруг перекинулся на нашу сторону. Всё сгорело».

Здесь отменили занятия в школах и обустроили временные убежища для погорельцев.

В целом пожаров в центральном Чили – десятки. Они охватили более 3,5 тысяч гектаров территории. Пожарные пытаются взять их под контроль.

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[Маурисио Тапиа, замглавы спасательной службы]:

«В регионе сообщают о 47 пожарах, из которых с одиннадцатью всё ещё пытаются справиться, 36 под контролем. Важно сказать, что сегодня потушили 34 пожара».

Некоторые жилые районы остаются в зоне риска. Там объявлен красный уровень опасности.

[местная жительница]:

«Было напряжённо, потому что он двигался очень быстро, сверху было видно пламя».

В Чили сейчас лето, и лесные пожары в это время года здесь – явление частое. Способствуют высокие температуры и сильные ветры.

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