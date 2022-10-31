Ferrari после 50-летнего перерыва возобновит участие в чемпионате мира по автогонкам на выносливость, в том числе..

Ferrari впервые за 50 лет выступит на «24 часах Ле-Мана»

Ferrari после 50-летнего перерыва возобновит участие в чемпионате мира по автогонкам на выносливость, в том числе в «24 часах Ле-Мана». Для соревнований компания из Маранелло построила новый гоночный гиперкар.

Он будет выступать в классе спортпрототипов. Автомобиль оснащён полным приводом, 7-ступенчатой механической коробкой передач с последовательным переключением и гибридной силовой установкой. Она состоит из двигателя V6 с двойным турбонаддувом и электромотором мощностью 500 кВт. По требованиям регламента, совокупная мощность не превышает 680 лошадиных сил.

Новый гиперкар Ferrari дебютирует в марте следующего года на гонках «1000 миль Себринга», которые пройдут в США. Это первый этап чемпионата.

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«24 часа Ле-Мана» занимают третье место в календаре автогонок, но считаются главным событием чемпионата. Гонку часто называют «Гран-при выносливости и экономичности». Автомобили должны быть надёжными и продержаться сутки. При этом нужно рационально использовать расходные материалы, включая топливо.

Ferrari побеждала в «24 часах Ле-Мана» девять раз, в том числе шесть раз в период с 60-го по 65-й годы. После 73 года она перестала участвовать в чемпионате.

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