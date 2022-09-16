Студенты изобрели электромобиль, который очищает воздух от CO2

Этот концепт-кар не только работает на электричестве, но и очищает воздух. Его построили студенты из Нидерландов...
Дата загрузки: 2022-09-16
Изобретатели решили построить машину, в процессе использования и утилизации которой выделится минимум углекислого газа. Поэтому автомобиль оснастили литий-ионными аккумуляторами Cleantron. После окончания срока службы их можно переработать на 95%. Это самый высокий показатель среди современных аккумуляторных батарей.
Кроме того, кузов автомобиля на 80% состоит из переработанного пластика. Детали напечатаны на 3D-принтере. Они также пригодны для новой переработки.
[Йенс Лахайе, сотрудник компании TU/ecomotive]:
«Девиз этого автомобиля – улавливать больше углерода, чем выбрасывать. Спереди у него есть два угольных фильтра. Во время движения они очищают воздух, улавливая углерод».
По данным разработчиков, автомобиль, проехав 32 тысячи километров, улавливает до двух килограммов углерода. Авторы идеи надеются, что в будущем собранный газ можно будет оставлять на зарядных станциях.
[Йенс Лахайе, сотрудник компании TU/ecomotive]:
«Мы хотим вдохновить развитие индустрии и надеемся, что она примет идею такого автомобиля. Наша мечта – увидеть серийное производство концепта».
Нидерландский стартап существует уже десять лет. За это время студенты создали семь концептуальных автомобилей.
Короткая ссылка на эту страницу: