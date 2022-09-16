ООН приветствовала прекращение огня между Баку и Ереваном

ООН поприветствовала объявление о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Его достигли после двух дней стычек,..

ООН поприветствовала объявление о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Его достигли после двух дней стычек, которые унесли жизни более 170 солдат и грозили втянуть в более широкий конфликт Турцию и Россию.

О перемирии сообщил высокопоставленный армянский чиновник. Москва, которая имеет договор о самообороне с Арменией и военную базу в стране, но также стремится к дружеским отношениям с Азербайджаном, выступила гарантом соглашения.

[Мирослав Енча, генеральный секретарь ООН по Европе]:

«Международное сообщество должно оставаться полностью приверженным мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном и не жалеть усилий для деэскалации этой напряжённости».

Перед объявлением о прекращении огня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские силы нанесли удары и захватили несколько армянских населённых пунктов вдоль их общей границы на территории за пределами спорного Нагорного Карабаха. В Баку говорили, что отреагировали на «провокации» армянской стороны.

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Представитель России сказал, что его страна пытается остановить любое изменение военного баланса в регионе.

[Василий Небензя, представитель России в ООН]:

«Руководство Российской Федерации находится в тесном контакте с Баку и Ереваном. Вопросы о снижении напряжённости обсуждались в ходе телефонных переговоров».

Недавние стычки стали самыми смертоносными почти за два года. В прошлый раз во время шестинедельной войны в 2020 году погибли тысячи людей, а Азербайджан добился значительных территориальных успехов в Нагорном Карабахе и вокруг него.

Издание Politico сообщает, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на днях отправится в Армению в знак поддержки. Её будет сопровождать конгрессвумен Джеки Спейер, которая имеет армянское происхождение.

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