В Норвегии установили рекорд по продаже электромобилей. В 2022 году доля новых сделок выросла до 79,3%...

Продажи электромобилей в Норвегии приблизились к 80% в 2022 году

В Норвегии установили рекорд по продаже электромобилей. В 2022 году доля новых сделок выросла до 79,3%. Годом ранее объёмы продаж составили 65%, а десять лет назад – всего около трёх.

Как показывает статистика, в 2022-м четверо из пяти норвежцев покупали электрокар. При этом самым продаваемым брендом второй год подряд остаётся Tesla.

[Тор Эгиль Бродланд, представитель Автомобильной федерации]:

«Сегодня каждый пятый автомобиль в Норвегии – электрический. Мы немного обеспокоены тем, что правительство сейчас начинает повышать налоги на электромобили».

К 2025 году страна планирует первой в мире полностью отказаться от продажи автомобилей с бензиновыми двигателями. К этому времени придётся решить ряд проблем, связанных с инфраструктурой.

[Тор Эгиль Бродланд, представитель Автомобильной федерации]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Самая большая проблема в том, что в Норвегии очень сложно платить за высокоскоростную зарядку. Вам нужно 10-15 приложений, чтобы быть хорошо подготовленным владельцем электромобиля, и мы знаем, что многие из-за этого откладывают покупку электромобиля».

Одновременно правительство заявляет, что налоги на электромобили оправданы, поскольку эти транспортные средства стали новой нормой.

[Йохан Васара, сотрудник Министерства транспорта Норвегии]:

«Причина, по которой мы вводим налог на самые дорогие автомобили, заключается в том, что электромобиль стал новым обычным автомобилем для норвежцев».

На долю Tesla приходится более 12% всего автомобильного рынка Норвегии. На втором месте по продаваемости – Volkswagen. У него чуть более 11,5%.

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