Крупные железнодорожные операторы и профсоюзы США достигли предварительной договорённости о повышении заработной платы для работников и..

Забастовки железнодорожников в США не будет?

Крупные железнодорожные операторы и профсоюзы США достигли предварительной договорённости о повышении заработной платы для работников и улучшения их условий труда.

Есть надежда, что этого будет достаточно, чтобы предотвратить остановку железных дорог по всей стране. Она могла нарушить поставки продовольствия и топлива и стоить экономике страны до двух миллиардов долларов в сутки.

Президент США Джо Байден назвал это победой. При этом его администрация уже строила планы на случай, если перевозки критически важных товаров прекратят.

[Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома]:

«Остановка неприемлема. Это не то, чего мы хотим. Это может нанести вред семьям, сельскому хозяйству, бизнесу и целым сообществам. И мы неоднократно давали понять это обеим сторонам».

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Закрытие железной дороги может заморозить почти 30% грузовых перевозок в США, спровоцирует инфляцию, затруднит поставки продовольствия и топлива и вызовет проблемы с транспортом.

При этом соглашения достигли буквально в последнюю минуту. Если бы этого не случилось до полуночи в четверг, то это открыло бы путь для забастовок рабочих.

Теперь крупные профсоюзы должны проголосовать за договор. Впрочем, даже если они его не утвердят, это отсрочит забастовки на несколько недель.

В целом переговоры между операторами железных дорог и несколькими профсоюзами длились более двух лет.

По железным дорогам перевозят почти четверть зерна, предназначенного для внутреннего потребления. Также на товарные поезда полагается энергетический сектор для транспортировки угля, сырой нефти, этанола и других продуктов.

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