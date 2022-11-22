ЧМ-2022: болельщики празднуют ничью Уэльса и США

На чемпионате мира в Катаре болельщики сборных Уэльса и США празднуют ничью. Команды встретились на стадионе..

На чемпионате мира в Катаре болельщики сборных Уэльса и США празднуют ничью. Команды встретились на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Матч завершился со счётом 1:1.

Американцы забили мяч на 36-й минуте. На 82-й минуте счёт сравнял Гарет Бейл – лучший бомбардир в истории сборной Уэльса.

[Гарсия, болельщик сборной США]:

«Думаю, игра прошла хорошо. Кажется, американцы немного устали в конце. Но в целом всё хорошо. Ничья лучше, чем поражение. Так что мы принимаем это». [Марк, болельщик сборной Уэльса]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Да, игра была хорошая. Второй тайм прошёл лучше для сборной Уэльса. Мы забили гол. Гарет Бейл реализовал пенальти, так что мы довольны одним очком против США. Это грозная команда, так что, думаю, мы неплохо справились».

В этот же день Сенегал проиграл Нидерландам. Команды встретились на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. На 84-й минуте счёт открыла нидерландская сборная. Она же и победила с результатом 2:0.

Несколькими часами ранее англичане разгромили сборную Ирана со счётом 6:2.

[Дэвид Смит, болельщик сборной Англии]:

«Англичане играли хорошо. Думаю, они командовали на поле – пасовали, удерживали мяч и отлично забивали голы».

25 ноября сборная Уэльса встретится на поле с Ираном, нидерландцы сыграют с Эквадором, а команда Англии проведёт матч с американцами.

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