Дороже и реже: в США отменяют авиарейсы из-за острой нехватки пилотов

Американцы вынуждены платить больше, чтобы провести День Благодарения со своими близкими. [Меган Ибартис, пассажирка

[Меган Ибартис, пассажирка]:

«Наша семья живёт повсюду: некоторые родственники в Огайо, некоторые в Аризоне. Куда бы мы ни поехали, будет дорого».

Американцы вынуждены платить больше, чтобы провести День Благодарения со своими близкими.

Цены на авиабилеты растут из-за подорожания топлива. Недавный отчёт Министерства труда показывает, что в прошлом году они выросли на 25%, опередив инфляцию.

[Джессика Рицца, пассажирка]:

«Определённо, стало намного дороже. Вероятно, ближе к допандемическим ценам. Какое-то время я покупала билеты туда и обратно примерно за 80 долларов, но теперь я чувствую, что они, вероятно, стоят около 400. Вот так».

Есть ещё одна проблема – острая нехватка пилотов. По данным Региональной ассоциации авиакомпаний, из-за этого две трети аэропортов страны вынуждены отменять рейсы.

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Тем не менее, федеральные власти считают, что американцы не столкнутся с повторением кризиса минувшего лета, который тоже был вызван нехваткой пилотов.

[Пит Буттиджич, министр транспорта США]:

«Мы определённо в лучшей форме, чем этим летом. Я был очень обеспокоен задержками и отменами, которые мы наблюдали в начале лета».

В Министре транспорта говорят, что призвали авиакомпании составить более реалистичные графики, чтобы они могли не только продавать билеты, но и непосредственно осуществлять рейсы.

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