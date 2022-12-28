На Тайване будут дольше служить в армии. С 2024 года срок продлят с четырёх месяцев до..

Тайвань продлевает срок службы в армии до одного года

[Цай Инвэнь, президент Тайваня]:

«Существующая четырёхмесячная система обязательной военной службы больше не может обеспечить достаточное количество солдат и их качественную подготовку до необходимого уровня боевой готовности в обстановке, когда условия постоянно меняются».

На Тайване будут дольше служить в армии. С 2024 года срок продлят с четырёх месяцев до одного года. Такие изменения вводят из-за растущей угрозы демократически управляемому острову со стороны коммунистического Китая.

Китай продолжает усиливать дипломатическое и экономическое давление на Тайвань. Пекин заявляет о своих правах на остров, называя его своей мятежной провинцией. Последние три года почти ежедневно китайские ВВС вторгались в тайваньское воздушное пространство.

Решение продлить срок службы, по словам президента Цай Инвэнь, приняли после двух лет изучения вопроса. Она отмечает, что в нынешнем виде армия острова не сможет справиться с угрозой, особенно если Китай начнёт быструю атаку.

[Цай Инвэнь, президент Тайваня]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В понедельник Тайвань сообщил о крупнейшем в истории вторжении в своё воздушное пространство со стороны китайских ВВС. В него зашло сразу 43 истребителя КНР.

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