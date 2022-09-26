Носороги, жирафы и львы в национальном зоопарке Кубы уже давно стали любимцами жителей и гостей Гаваны...

Зоопарк Кубы теперь более интересен для глухих

Носороги, жирафы и львы в национальном зоопарке Кубы уже давно стали любимцами жителей и гостей Гаваны. Но для глухих кубинцев, таких как Татьяна Ромеро, экскурсии по обширному зоопарку в пригороде столицы стали гораздо более привлекательными только в последние месяцы.

Здесь появились сурдопереводчики, которые сопровождают группы посетителей с проблемами слуха. Они проводят им экскурсии в автобусе, а также на тропах в имитации африканской саванны.

[Йоандра Оливия Лопес, переводчик и экскурсовод]:

«Раньше мало глухих приходили в зоопарк, потому что они понимали, что ничего не смогут узнать. Но теперь они приходят».

Национальный зоопарк – любимая достопримечательность кубинцев. В нём живёт более 1400 животных 120 видов, включая слонов и носорогов.

[Татьяна Ромеро, посетительница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы ничего не слышим, ничего не понимаем. Теперь с переводчиком я могу понять всё, что она рассказывает о животных. Я рада и счастлива».

Пока автобус едет по саванне, сурдопереводчик рассказывает участникам экскурсии о повадках и питании животных.

[Оливия Гонсалес, посетительница]:

«Когда приходишь и получаешь только визуальную информацию, это совсем другое. Я впервые пришла и благодаря языку жестов узнала много нового о разных животных, об их диете и поведении».

Эту экскурсию провели в Международный день языка жестов, который отмечают 23 сентября.

[Анаели Бетарте, посетительница]:

«В международный день языка жестов я рекомендую всем глухим прийти и насладиться прогулкой по зоопарку. Всё очень хорошо».

Зоопарк предлагает и другие услуги для людей с ограниченными возможностями. Среди них анималотерапия для детей с синдромом Дауна, аутизмом и другими отклонениями.

А экскурсии с сурдопереводчиком здесь скоро планируют проводить для групп школьников.

Короткая ссылка на эту страницу: