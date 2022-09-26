Зоопарк Кубы теперь более интересен для глухих

Носороги, жирафы и львы в национальном зоопарке Кубы уже давно стали любимцами жителей и гостей Гаваны...
Дата загрузки: 2022-09-26
Здесь появились сурдопереводчики, которые сопровождают группы посетителей с проблемами слуха. Они проводят им экскурсии в автобусе, а также на тропах в имитации африканской саванны.
[Йоандра Оливия Лопес, переводчик и экскурсовод]:
«Раньше мало глухих приходили в зоопарк, потому что они понимали, что ничего не смогут узнать. Но теперь они приходят».
Национальный зоопарк – любимая достопримечательность кубинцев. В нём живёт более 1400 животных 120 видов, включая слонов и носорогов.
[Татьяна Ромеро, посетительница]:
«Мы ничего не слышим, ничего не понимаем. Теперь с переводчиком я могу понять всё, что она рассказывает о животных. Я рада и счастлива».
Пока автобус едет по саванне, сурдопереводчик рассказывает участникам экскурсии о повадках и питании животных.
[Оливия Гонсалес, посетительница]:
«Когда приходишь и получаешь только визуальную информацию, это совсем другое. Я впервые пришла и благодаря языку жестов узнала много нового о разных животных, об их диете и поведении».
Эту экскурсию провели в Международный день языка жестов, который отмечают 23 сентября.
[Анаели Бетарте, посетительница]:
«В международный день языка жестов я рекомендую всем глухим прийти и насладиться прогулкой по зоопарку. Всё очень хорошо».
Зоопарк предлагает и другие услуги для людей с ограниченными возможностями. Среди них анималотерапия для детей с синдромом Дауна, аутизмом и другими отклонениями.
А экскурсии с сурдопереводчиком здесь скоро планируют проводить для групп школьников.
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