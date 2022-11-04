Звёзды мирового балета выступили в спектакле «Жизель» на Кубе

Звёзды мирового балета вышли на кубинскую сцену, чтобы исполнить главные роли в «Жизели». Этот спектакль входит..

Звёзды мирового балета вышли на кубинскую сцену, чтобы исполнить главные роли в «Жизели». Этот спектакль входит в репертуар Национального балета Кубы с начала его основания в 1948 году. Сейчас он стал жемчужиной Международного фестиваля балета в Гаване.

Роль Жизели принесла мировую славу кубинской танцовщице Алисии Алонсо. Она исполнила её в ноябре 43-го года в Нью-Йорке. После этого карьера балерины пошла в гору. Алисия Алонсо также стала создательницей Национального балета Кубы.

На этом спектакле главные роли исполняют россиянка Мария Кочеткова и испанец Хоакин де Лус.

[Мария Кочеткова, балерина]:

«Думаю, для любого артиста балета приехать на этот фестиваль на Кубу – большая честь и привилегия. На Кубе длинная история балета и прекрасные традиции. Здесь работает одна из самых известных балетных школ. Дело также в том, что зрители очень образованны и хорошо знают балет». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Возвращение фестиваля (после COVID) очень важно для Кубы, для балета и для нас. И выступить в «Жизели» – это подарок».

Это 27-й Международный фестиваль балета. Он проходит раз в два года вот уже более 60 лет. В 2020-м его отменили из-за пандемии.

В этом году на фестиваль приехали балетные труппы из Мексики, Аргентины, Испании и других стран. Артисты выступят в Гаване и Матансасе.

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