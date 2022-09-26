Уникальной техникой художница оживляет камни

Японская художница-самоучка Аки Наката с детства любит собирать камни. Однажды она шла по берегу реки и заметила небольшой камень, напоминающий кролика.



Художница решила дорисовать недостающие детали, и получился зверёк. «Среди множества камней на берегу реки моё внимание привлекает похожий на животное. Когда нахожу камень, чувствую, что он тоже нашёл меня. Я воспринимаю это как сигнал от них к рисованию увиденного в них образа», – рассказала Аки.





Собрав камни, художница внимательно рассматривает каждый. Обдумывает, что лучше изобразить.





«Обозначаю ли позвоночник в нужном месте? Правильно ли чувствую камень?», – задаёт себе вопрос художница перед началом творчества.





Затем расписывает поверхность камней акриловой краской.



Она создала уже крошечных собак, кошек, мышей, сов и даже целое семейство опоссумов. Художница стремится к реалистичному изображению животных.





Аки с уважением относится к каждому найденному камню, и не обрабатывает ради придания более правильной формы.





«Возможно, камни не входят в привычное определение живых организмов. Но когда я думаю, как долго шло превращение огромного валуна в горах в камень у меня на ладони, чувствую историю земли, которую он наблюдал на протяжении тысячелетий. Я чувствую историю внутри него. Я чувствую дыхание жизни внутри каждого камня, поэтому иногда разговариваю с ним во время рисования», – описывает свои ощущения во время творчества художница.





Глаза на камне – последняя деталь в работе. Для Аки главное в законченной работе – чувствовать жизнь в камне.

