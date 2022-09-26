Гонки на буйволах вернулись в Камбоджу

Гонки, где победа не главное. В Камбодже после двух лет пандемии снова проходят зрелищные скачки на..
Дата загрузки: 2022-09-27
В соревнованиях участвуют и лошади. За первое место здесь никто не борется. Цель скачек – развлечь зрителей.
[зритель]:
«Пандемия отступила, и мы можем снова праздновать и наслаждаться скачками на буйволах и лошадях. Люди просто счастливы».
Гонки проходят рядом с буддийским храмом Вихеар Суор примерно 50 километрах от столицы Камбоджи. Участвуют 60 буйволов и лошадей.
[зрительница]:
«Я в восторге от того, что нахожусь здесь, наблюдаю за гонками и вижу много людей из разных провинций».
Забавные соревнования – часть традиционного фестиваля, посвящённого умершим предкам. В дни праздника люди ходят в храмы, а также подают пищу монахам.
[участница фестиваля]:
«Мы долго не проводили этот фестиваль, а теперь снова можем праздновать. Поэтому мы счастливы».
Фестиваль длится две недели. В это время в Вихеар Суор съезжаются туристы со всей страны. Считается, что участие в празднике приносит удачу и процветание.
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