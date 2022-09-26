Гонки на буйволах вернулись в Камбоджу

Гонки, где победа не главное. В Камбодже после двух лет пандемии снова проходят зрелищные скачки на..

Гонки, где победа не главное. В Камбодже после двух лет пандемии снова проходят зрелищные скачки на буйволах. Головы животных украшены масками, а погонщики не забывают приветствовать восторженную публику.

В соревнованиях участвуют и лошади. За первое место здесь никто не борется. Цель скачек – развлечь зрителей.

[зритель]:

«Пандемия отступила, и мы можем снова праздновать и наслаждаться скачками на буйволах и лошадях. Люди просто счастливы».

Гонки проходят рядом с буддийским храмом Вихеар Суор примерно 50 километрах от столицы Камбоджи. Участвуют 60 буйволов и лошадей.

[зрительница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Забавные соревнования – часть традиционного фестиваля, посвящённого умершим предкам. В дни праздника люди ходят в храмы, а также подают пищу монахам.

[участница фестиваля]:

«Мы долго не проводили этот фестиваль, а теперь снова можем праздновать. Поэтому мы счастливы».

Фестиваль длится две недели. В это время в Вихеар Суор съезжаются туристы со всей страны. Считается, что участие в празднике приносит удачу и процветание.

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