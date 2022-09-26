Кубок Икара: полёт над Альпами на параплане

Настоящий карнавал красок и неуёмной фантазии проходит над французскими Альпами. На Кубке Икара во Франции около..

Настоящий карнавал красок и неуёмной фантазии проходит над французскими Альпами. На Кубке Икара во Франции около ста парапланеристов отважно сбегают с утёса, взлетая в воздух с бильярдным столом или в пожарной машине. Другие примеряют на себя кинороли Маверика и Гуса из «Топ Гана».

[Реми Бауше, участник]:

«Раз уж мы выпустили новый фильм в этом году – 20 лет спустя – мы подумали с Мавериком, что надо снова полетать на старом F14. Мы сняли его, почистили, поменяли прокладку… Если погода позволит и мы сможем взлететь, мы вернём в воздух нашу старушку».

Однако непредсказуемая погода заставила пилотов на несколько часов задержаться на земле.

[Гюго Эно, участник]:

«Я волнуюсь, это мой первый раз. Мы долго готовились. Но уверен, что погода даст нам окно для полёта». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Немного нервничаю. Но у меня есть опыт. Это мой пятый или шестой кубок, поэтому я уверен: параплан надёжный и крепкий. Эта пожарная машина прекрасно взлетит».

К счастью, фестиваль состоялся. Публика наблюдала за сотней красочных полётов.

[Жульен Мора, участник]:

«Конечно, это сложно, особенно когда за спиной такой огромный костюм, как самолет. Когда взлетаю, всегда ощущаю прилив адреналина. Люди аплодируют, а мы делимся с ними своим счастьем».

Соревнование парапланеристов проходит в деревушке Сен-Илер ежегодно с 70-х годов. Однако в 2020-м пандемия внесла коррективы, и Кубок Икара отменили. В 2021-м он прошёл в сокращённом формате. В этом году фестиваль восстановился. В течение недели его посетят 90 тысяч зрителей.

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