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Первого астронавта-инвалида наняло Европейское космическое агентство

Первого астронавта-инвалида наняло Европейское космическое агентство

Это новое поколение астронавтов Европейского космического агентства. Среди собравшихся на сцене тот, кого раньше вряд ли..

Дата загрузки: 2022-11-24

Первого астронавта-инвалида наняло Европейское космическое агентство
Это новое поколение астронавтов Европейского космического агентства. Среди собравшихся на сцене тот, кого раньше вряд ли бы здесь увидели. Это Джон Макфолл, который потерял ногу в ДТП.

Он стал первым европейским астронавтом с инвалидностью. 41-летний британец – бывший паралимпиец. В аварию на мотоцикле он попал в 19 лет.

[Джон Макфолл, первый европейский астронавт с инвалидностью]:
«Это поворотный и исторический момент. Впервые космическое агентство решилось на подобный проект и очень чётко заявило человечеству, что мы способны это выполнить».

Макфолл будет проходить подготовку не так, как остальные его коллеги. Он примет участие в исследовании, которое должно показать, не помешают ли физические особенности полёту в космос. В ближайшие два-три года должны выяснить, какие модификации нужно внести в скафандр, а также в сам космический корабль.

По данным Европейского космического агентства, на сегодняшний день на западе никто не запускал в космос параастронавтов.

[Дэвид Паркер, представитель ЕКА]:
«Джон (Макфолл) может стать первым параастронавтом. Это означает, что мы в процессе обычного отбора космонавтов теперь даём шанс людям с инвалидностью».

Это первый набор астронавтов в Европейское космическое агентство более чем за десятилетие. Заявки подали 22 тысячи человек. Отобрали шестерых. В финальный состав вошли две женщины из Франции и Великобритании.

На ближайшие три года бюджет Европейского космического агентства увеличили на 17% почти до 17 миллиардов евро. Тем самым 22 страны-члена показали свою приверженность космическим амбициям.

Из него будут финансировать самые разные проекты, включая исследование Луны и Марса.
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