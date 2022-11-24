Первого астронавта-инвалида наняло Европейское космическое агентство

Это новое поколение астронавтов Европейского космического агентства. Среди собравшихся на сцене тот, кого раньше вряд ли..

Это новое поколение астронавтов Европейского космического агентства. Среди собравшихся на сцене тот, кого раньше вряд ли бы здесь увидели. Это Джон Макфолл, который потерял ногу в ДТП.

Он стал первым европейским астронавтом с инвалидностью. 41-летний британец – бывший паралимпиец. В аварию на мотоцикле он попал в 19 лет.

[Джон Макфолл, первый европейский астронавт с инвалидностью]:

«Это поворотный и исторический момент. Впервые космическое агентство решилось на подобный проект и очень чётко заявило человечеству, что мы способны это выполнить».

Макфолл будет проходить подготовку не так, как остальные его коллеги. Он примет участие в исследовании, которое должно показать, не помешают ли физические особенности полёту в космос. В ближайшие два-три года должны выяснить, какие модификации нужно внести в скафандр, а также в сам космический корабль.

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По данным Европейского космического агентства, на сегодняшний день на западе никто не запускал в космос параастронавтов.

[Дэвид Паркер, представитель ЕКА]:

«Джон (Макфолл) может стать первым параастронавтом. Это означает, что мы в процессе обычного отбора космонавтов теперь даём шанс людям с инвалидностью».

Это первый набор астронавтов в Европейское космическое агентство более чем за десятилетие. Заявки подали 22 тысячи человек. Отобрали шестерых. В финальный состав вошли две женщины из Франции и Великобритании.

На ближайшие три года бюджет Европейского космического агентства увеличили на 17% почти до 17 миллиардов евро. Тем самым 22 страны-члена показали свою приверженность космическим амбициям.

Из него будут финансировать самые разные проекты, включая исследование Луны и Марса.

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