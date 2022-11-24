Первого астронавта-инвалида наняло Европейское космическое агентство

Это новое поколение астронавтов Европейского космического агентства. Среди собравшихся на сцене тот, кого раньше вряд ли..
Дата загрузки: 2022-11-24
Он стал первым европейским астронавтом с инвалидностью. 41-летний британец – бывший паралимпиец. В аварию на мотоцикле он попал в 19 лет.
[Джон Макфолл, первый европейский астронавт с инвалидностью]:
«Это поворотный и исторический момент. Впервые космическое агентство решилось на подобный проект и очень чётко заявило человечеству, что мы способны это выполнить».
Макфолл будет проходить подготовку не так, как остальные его коллеги. Он примет участие в исследовании, которое должно показать, не помешают ли физические особенности полёту в космос. В ближайшие два-три года должны выяснить, какие модификации нужно внести в скафандр, а также в сам космический корабль.
По данным Европейского космического агентства, на сегодняшний день на западе никто не запускал в космос параастронавтов.
[Дэвид Паркер, представитель ЕКА]:
«Джон (Макфолл) может стать первым параастронавтом. Это означает, что мы в процессе обычного отбора космонавтов теперь даём шанс людям с инвалидностью».
Это первый набор астронавтов в Европейское космическое агентство более чем за десятилетие. Заявки подали 22 тысячи человек. Отобрали шестерых. В финальный состав вошли две женщины из Франции и Великобритании.
На ближайшие три года бюджет Европейского космического агентства увеличили на 17% почти до 17 миллиардов евро. Тем самым 22 страны-члена показали свою приверженность космическим амбициям.
Из него будут финансировать самые разные проекты, включая исследование Луны и Марса.
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