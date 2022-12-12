Корабль «Орион» достиг максимального сближения с Луной

Космический корабль «Орион» без экипажа на борту достиг максимального сближения с Луной. К спутнику Земли он..

Космический корабль «Орион» без экипажа на борту достиг максимального сближения с Луной. К спутнику Земли он подошёл на 130 километров в рамках миссии НАСА «Артемида».

Это самое маленькое расстояние, на которое космические корабли подходили к Луне за последние пять десятилетий. В прошлый раз это была миссия «Аполлон-17» – шестая и последняя высадка людей на спутник в 1972 году.

[Стив Платтс, главный научный сотрудник миссии]:

«Люди настолько привыкли к тому, что мы летаем на МКС, что это стало рутиной, частью повседневной жизни. Люди не считают МКС и нашу способность отрываться от Земли чем-то невероятным. Но, думаю, миссия «Артемида» пробудит новый интерес».

НАСА подтвердило, что в воскресенье капсула «Орион» пролетела через атмосферу Земли и приземлилась в Тихом океане, завершив 25-дневный полет вокруг Луны и обратно.

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Капсула приземлилась в 9:40 утра по местному времени у побережья мексиканского полуострова Нижняя Калифорния, развернув несколько комплектов парашютов.

Если эта программа окажется успешной, то следующей станет миссия «Артемида-2». Это будет уже пилотируемый полёт вокруг Луны и обратно. Старт намечен на 2024 год.

Затем ожидается миссия «Артемида-3», в ходе которой астронавты уже высадятся на лунную поверхность.

А отправить экипаж на Красную планету планируют не ранее, чем через 15 лет.

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