Этим австралийцам, похоже, нипочём ни дождь, ни ветер. Сейчас для них самое главное – сделать грядки,..

Австралийцы выращивают для себя овощи на общественной ферме

Этим австралийцам, похоже, нипочём ни дождь, ни ветер. Сейчас для них самое главное – сделать грядки, чтобы через несколько месяцев снять урожай. Это общественная ферма в долине Хьюон на юге Тасмании. Цель проекта – сделать свежие овощи доступнее на фоне растущей стоимости жизни.

[Эмили Сэмюэлс-Баллантайн, участница проекта Food Hub]:

«Люди должны платить аренду за жильё или выплачивать ипотеку. А еда отходит на второй план».

На ферме выращивают кабачки, перец и салат.

[Тони Бейкер, участница проекта Food Hub]:

«Прекрасно видеть, как все собираются вместе, знакомятся и помогают друг другу».

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Все выращенные овощи достанутся местным жителям.

А это другая часть долины Хьюон. Здесь, прямо на природе, идёт урок для учащихся начальной школы. Треть из них – потомки представителей коренных народов. Детям рассказывают о местных растениях, которые можно употреблять в пищу.

[Аларна Пейдж, учительница]:

«Они больше узнают о тасманийском перце и различных местных растениях. Потом дети смогут поделиться знаниями с другими учениками, не принадлежащими к коренному населению».

Британские колонисты заселили долину Хьюон в 20-х годах XIX века. Этот регион известен выращиванием яблок, а также вишни и других плодовых культур.

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