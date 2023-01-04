fb pixel
Телеканал NTD

Австралийцы выращивают для себя овощи на общественной ферме

Австралийцы выращивают для себя овощи на общественной ферме

Этим австралийцам, похоже, нипочём ни дождь, ни ветер. Сейчас для них самое главное – сделать грядки,..

Дата загрузки: 2023-01-04

Австралийцы выращивают для себя овощи на общественной ферме

Этим австралийцам, похоже, нипочём ни дождь, ни ветер. Сейчас для них самое главное – сделать грядки, чтобы через несколько месяцев снять урожай. Это общественная ферма в долине Хьюон на юге Тасмании. Цель проекта – сделать свежие овощи доступнее на фоне растущей стоимости жизни.

[Эмили Сэмюэлс-Баллантайн, участница проекта Food Hub]:
«Люди должны платить аренду за жильё или выплачивать ипотеку. А еда отходит на второй план».

На ферме выращивают кабачки, перец и салат.

[Тони Бейкер, участница проекта Food Hub]:
«Прекрасно видеть, как все собираются вместе, знакомятся и помогают друг другу».

Все выращенные овощи достанутся местным жителям.

А это другая часть долины Хьюон. Здесь, прямо на природе, идёт урок для учащихся начальной школы. Треть из них – потомки представителей коренных народов. Детям рассказывают о местных растениях, которые можно употреблять в пищу.

[Аларна Пейдж, учительница]:
«Они больше узнают о тасманийском перце и различных местных растениях. Потом дети смогут поделиться знаниями с другими учениками, не принадлежащими к коренному населению».

Британские колонисты заселили долину Хьюон в 20-х годах XIX века. Этот регион известен выращиванием яблок, а также вишни и других плодовых культур.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...