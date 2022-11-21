Липицианскую породу лошадей хотят внести в список ЮНЕСКО

На конезаводе на севере Боснии Мирослав Миланкович и его команда с нетерпением ждут конца ноября. Они..

На конезаводе на севере Боснии Мирослав Миланкович и его команда с нетерпением ждут конца ноября.

Они надеются, что дело их жизни станет частью нематериального культурного наследия человечества.

На этой государственной ферме разводят липицианских лошадей. Это многовековая традиция, которую также продолжают в Австрии, Хорватии, Венгрии, Италии, Румынии, Словакии и Словении.

Теперь все восемь стран подали совместную заявку в ЮНЕСКО на включение этой традиции в список нематериального наследия.

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[Мирослав Милкович, коневод]:

«Липицианы – это исчезающая порода лошадей. В мире остаётся 8000 особей».

Эти лошади считаются очень быстрыми, коммуникабельными и идеально подходящими для выездки и верховой езды.

[Мирослав Милкович, коневод]:

«Они отличаются грациозностью, высоким шагом и исключительно красивой, удлинённой, или, как мы говорим, лебединой шеей».

Эти лошади сравнительно небольшого роста, мощного телосложения и благородной внешности рождаются тёмно-гнедыми или вороными. Но по мере взросления большинство из них меняют окрас на светло-серый или белый.

Кавалеристы и европейская знать веками ценили их в выездке.

[Сладжана Прерадович, сотрудница фермы]:

«Каждая липицианская лошадь на ферме имеет паспорт, в котором указано её имя, имена родителей, дата рождения, цвет шерсти, номер её микрочипа и родословная из пяти поколений».

Сегодня на ферме работает 17 сотрудников, которые обеспечивают круглосуточный уход за лошадьми.

[Мико Зуна, дрессировщик]:

«Это одна из самых темпераментных, энергичных и гордых лошадей. Но если её правильно дрессировать и завоевать её доверие, она также станет самой послушной. Но если обидеть её хоть раз, то она уже никогда не будет вам доверять».

Работники фермы надеются, что ЮНЕСКО признает универсальную ценность липицианского коневодства и поможет их предприятию выжить и, возможно, даже вырасти.

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