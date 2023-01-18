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Утки вместо пестицидов помогают бороться с вредителями на винограднике

Утки вместо пестицидов помогают бороться с вредителями на винограднике

Стая белых, чёрных и коричневых уток снуёт среди побегов винограда в поисках еды. Это порода индийский..

Дата загрузки: 2023-01-18

Утки вместо пестицидов помогают бороться с вредителями на винограднике
Стая белых, чёрных и коричневых уток снуёт среди побегов винограда в поисках еды. Это порода индийский бегун. Армию пернатых наняли на работу на один из виноградников в ЮАР. Они заменяют вредные пестициды, поедая вредителей.

[Кориус Виссер, директор виноградника]:
«Мы называем их солдатами виноградника. Они ходят и поедают всех маленьких насекомых. Нам не нужно распылять пестициды».

Стая состоит примерно из 500 уток. Это особая порода, представители которой ходят намного быстрее обычных уток.

[Кориус Виссер, директор виноградника]:
«Они не ковыляют, как обычные утки, они ходят. У них прямая осанка, а их длинные ноги фактически помогают им есть улиток прямо на листьях. Они могут добраться до листьев и съесть всех улиток».

Уток на ферме разводят последние два года.

[Йодель Шольц, работник фермы]:
«Это почти как растить собственных детей, так что мне это очень нравится».

Эти пернатые охранники стали настолько популярными, что на ферму уже начали приезжать туристы.

[посетительница фермы]:
«Удивительно, как они себя ведут: ходят строем, как в армии».

[посетитель фермы]:
«Они очень мило ходят друг за другом. Я поинтересовался, кто из них вожак. Мне сказали, что каждый считает себя лидером. Если кто-то не справляется, его роль берёт другой и ведёт всех туда, куда нужно идти».

Как в армии, утки следуют строгому распорядку дня. Утром они отправляются на виноградники, чтобы защищать урожай, а вечером возвращаются домой, чтобы пополнить силы с помощью питательного корма для птиц.
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