Утки вместо пестицидов помогают бороться с вредителями на винограднике

Стая белых, чёрных и коричневых уток снуёт среди побегов винограда в поисках еды. Это порода индийский..

[Кориус Виссер, директор виноградника]:

«Мы называем их солдатами виноградника. Они ходят и поедают всех маленьких насекомых. Нам не нужно распылять пестициды».

Стая белых, чёрных и коричневых уток снуёт среди побегов винограда в поисках еды. Это порода индийский бегун. Армию пернатых наняли на работу на один из виноградников в ЮАР. Они заменяют вредные пестициды, поедая вредителей.

Стая состоит примерно из 500 уток. Это особая порода, представители которой ходят намного быстрее обычных уток.

[Кориус Виссер, директор виноградника]:

«Они не ковыляют, как обычные утки, они ходят. У них прямая осанка, а их длинные ноги фактически помогают им есть улиток прямо на листьях. Они могут добраться до листьев и съесть всех улиток».

Уток на ферме разводят последние два года.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Йодель Шольц, работник фермы]:

«Это почти как растить собственных детей, так что мне это очень нравится».

Эти пернатые охранники стали настолько популярными, что на ферму уже начали приезжать туристы.

[посетительница фермы]:«Удивительно, как они себя ведут: ходят строем, как в армии». [посетитель фермы]:«Они очень мило ходят друг за другом. Я поинтересовался, кто из них вожак. Мне сказали, что каждый считает себя лидером. Если кто-то не справляется, его роль берёт другой и ведёт всех туда, куда нужно идти».

Как в армии, утки следуют строгому распорядку дня. Утром они отправляются на виноградники, чтобы защищать урожай, а вечером возвращаются домой, чтобы пополнить силы с помощью питательного корма для птиц.

Короткая ссылка на эту страницу: