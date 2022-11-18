Япония: запущенная Северной Кореей ракета способна достичь США

Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Она упала в море в исключительной экономической зоне Японии в..

Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Она упала в море в исключительной экономической зоне Японии в 200 километрах от острова Хоккайдо. Это произошло на следующий день после испытания Пхеньяном ракеты малой дальности.

В этот раз межконтинентальная ракета пролетела 1000 километров, достигнув высоты в 6000 километров. Если бы траектория полёта была ниже, то его дальность была бы больше. Японские военные считают, что такая ракета способна достичь материковой части США.

[Ясукадзу Хамада, министр обороны Японии]:

«Мы проанализировали траекторию полёта запущенной межконтинентальной ракеты и можем сказать, что в зависимости от боеголовки и веса ракеты дальность полёта может превысить 15 тысяч километров».

Премьер-министр Японии осудил запуск.

[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Японские власти намерены работать с ООН и международным сообществом, включая США и Южную Корею, чтобы отреагировать на действия КНДР.

За последние два месяца Северная Корея запустила больше 50 ракет, большинство из них – малой дальности. Однако известно, что она разрабатывает межконтинентальную ракету Хвасон-17. Её первое испытание состоялось в марте этого года. Эксперты предполагают, что она может нести три или четыре боеголовки.

Несмотря на жёсткие санкции, Пхеньян продолжает наращивать военный потенциал. Он также провёл уже шесть ядерных испытаний и, возможно, планирует седьмое.

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