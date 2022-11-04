В Австралии для больных остеоартрозом запустили программу тренировок

В этом спортзале в Канберре уже больше года помогают пожилым австралийцам, страдающим от остеоартроза. Это болезнь..

В этом спортзале в Канберре уже больше года помогают пожилым австралийцам, страдающим от остеоартроза. Это болезнь суставов, которая ограничивает подвижность и причиняет боль.

Для таких пациентов разработали специальную программу физических упражнений. Они укрепляют мышцы, и нагрузка на суставы снижается. Обучение длится шесть недель.

У Линды была сильная боль в коленях. Она мешала вставать и садиться. Уже после шестого занятия ей стало лучше.

[Линда Айрес, пациентка с остеоартрозом]:

«Я чувствую себя намного увереннее при ходьбе. А моя главная цель – с большей лёгкостью вставать со стула и садиться».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Пэм Хардерс уже перенесла операцию на правом колене. Потом усилилась боль в левом. Она не даёт спасть по ночам. Ходить тоже стало труднее.

[Пэм Хардерс, пациентка с остеоартрозом]:

«Я хочу избежать (новой) операции. Если у меня получится, это будет блестящий результат».

Каждое занятие длится час. С пациентами работают физиотерапевты. Они объясняют, как правильно делать упражнения, и оценивают результаты. Кроме того, у занятий есть сопутствующий положительный эффект.

[Карен Тейлор, ассистентка физиотерапевта]:

«Им очень нравится приходить сюда, встречаться с другими участниками программы и заводить дружбу».

Программа работает с июня прошлого года. Обучение прошли уже более ста пациентов. Трое из четырёх отмечали, что у них уменьшилась боль, увеличилась подвижность суставов и улучшилось качество жизни. Несколько пациентов сообщили, что теперь могут обойтись без операции.

Короткая ссылка на эту страницу: