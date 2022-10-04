Вернуться на руины: что ждёт пакистанцев после наводнений

Прожив месяц в лагере для переселенцев, семья пакистанца Мохаммада Лашари возвращается в свою деревню. Но оказывается,..

Прожив месяц в лагере для переселенцев, семья пакистанца Мохаммада Лашари возвращается в свою деревню. Но оказывается, что большая часть их дома разрушена – жилище не выдержало сильнейших наводнений, которые охватили страну и погубили более 1600 человек.

Семья Лашари была среди сотен тысяч других, которые были вынуждены бежать от стихийного бедствия.

Отец восьмерых детей рад, что наконец-то дома. Однако впереди снова непростые времена.

[Мохаммад Лашари, переселенец]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Семья Мохаммада жила во временном лагере в трёх километрах от их деревни. Перед этим пришлось в прямом смысле слова спасаться бегством от поднимающейся воды.

[Мохаммад Лашари, переселенец]:

«Вода стояла на одном уровне где-то час, а потом вдруг резко начала подниматься. Мы сели в лодку и доплыли до дамбы. Вокруг творился хаос. Мы не знали, где наши вещи и наши дети».

Деревня в районе Сехван находится в провинции Синд. Именно эта область пострадала от наводнений больше всего. Вода до конца так и не ушла – сотни километров территории остаются подтопленными. Власти говорят: на то, чтобы всё высохло, может потребоваться до полугода.

Из-за этого люди не могут ничего выращивать в полях.

[Мохаммад Лашари, переселенец]:

«В полях до сих пор воды по колено. Мне нужно найти какую-то работу, чтобы наша семья могла выжить. Я беден, что ещё я могу сделать?»

В июле и августе в Пакистане выпало почти в два раза больше осадков, чем было в среднем последние 30 лет.

Наводнение смыло дома, мосты, дороги, урожай и домашний скот. Ущерб оценивают в 30 миллиардов долларов.

В сентябре национальное агентство по ликвидации стихийных бедствий сообщало, что в палаточных лагерях ютится около 637 тысяч пакистанцев.

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